Jasa recibe el Premio Pueblo Sostenible del Año

Jasa es el ganador del Premio Pueblo Aragonés del Año 2025 en Sostenibilidad, galardón concedido por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. La Comarca de la Jacetania, a los pies de los Pirineos, esconde un enclave de sostenibilidad, se trata del municipio de Jasa que ha demostrado que el entorno rural puede adoptar estrategias verdes para garantizar su futuro de la forma más eficiente.

La creación de una Comunidad Energética Local es solo uno de los ejemplos de cómo esta localidad apuesta por la transición energética desde la colaboración vecinal. Con este proyecto los vecinos no solo aportan su granito de arena en el camino hacia una transición eficiente, sino que además reportan beneficios económicos y sociales.

Por otro lado, se integra en el programa BioPirineo que también destaca por su relevancia. Se trata de un ambicioso plan de desarrollo rural basado en la bioeconomía sostenible. Se enfoca principalmente en la gestión forestal responsable, la diversificación de cultivos, el fomento de servicios ambientales y la ganadería extensiva.

Asimismo, Jasa impulsa la sostenibilidad y diversificación de la actividad ecoturística con énfasis en la participación de mujeres; la creación de empleo estable y el repoblamiento demográfico, poniendo énfasis en la búsqueda de la rentabilidad económica apoyada por la retribución de los servicios ambientales -particularmente captura de CO2 y regulación hídrica- por parte de los beneficiarios de empresas y municipios aguas abajo.

Aínsa, el desarrollo a través de la protección ambiental

Ainsa. / Servicio Especial

Aínsa se ha convertido en un referente nacional e internacional en sostenibilidad rural y es que Aínsa ha apostado por un enfoque integral, impulsando proyectos innovadores que combinan la protección del medio ambiente, el desarrollo económico local y la participación ciudadana.

El impulso de la movilidad inteligente, la instalación de paneles solares en edificios públicos o su proyecto Aínsa-Sobrarbe Ecocircular son solo algunas de las estrategias que este municipio ha puesto en marcha en los últimos años.

Cabe destacar también el matadero ecológico municipal de Aínsa-Sobrarbe con el que se ha llevado el V Premio de Buenas Prácticas que otorga la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Mosqueruela, autosuficiencia energética y bosques resilientes

Mosqueruela. / Laura Carnicero

Mosqueruela, en Teruel, cuenta con uno de los primeros edificios públicos en Aragón que genera su propia energía, su centro de salud se alimenta con un pequeño molino y varias placas solares. Son actuaciones como estas las que demuestran una arraigada voluntad por reducir la huella de carbono y luchar contra el cambio climático.

Los turolenses, además, llevan por bandera el proyecto Mosqueruela-biofor que desarrolla un modelo de bioeconomía forestal sobre más de 17.000 hectáreas o también Sosfor, una iniciativa adaptativa que desarrolla modelos de gestión forestal adaptativa y resiliente mediante simulaciones participativas y análisis del impacto del cambio climático.

Codo, sostenibilidad para crear empleo y fijar población

Codo. / Servicio Especial

La supervivencia del entorno rural y su desarrollo a través de iniciativas que ayuden a crear empleo para retener y fijar población también forma parte de la agenda sostenible.

En la Comarca Campo de Belchite, Codo ha promovido la creación de la granja El Prau, con la que han transformado la antigua escombrera en una granja de huevos de gallinas camperas, generando empleo local y fijando población, con la ayuda de la Diputación de Zaragoza.

Además, cabe destacar también El Planerón, una reserva ornitológica incluida en la Red Natura 2000. Con más de 700 hectáreas, este espacio protegido es vital para la conservación de aves esteparias.