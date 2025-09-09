Licitadas las obras de la nueva escuela infantil de Calatayud por 2,7 millones de euros

El Gobierno de Aragón ha licitado por 2,7 millones y un plazo de ejecución de un año la rehabilitación del antiguo colegio Ramón y Cajal de Calatayud (Zaragoza) para acoger la nueva Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen, que tendrá dos aulas para alumnado de 0 años y cuatro tanto para el alumnado de 1 como de 2 años.

Los trabajos forman parte de la reconversión de las 11 antiguas guarderías del Gobierno de Aragón en Escuelas Infantiles, con más de 11 millones de presupuesto, según han recordado fuentes del Departamento de Educación.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14 horas del 6 de octubre, según consta en la plataforma de contratación del sector público.

Desde el Gobierno de Aragón han recordado que la guardería Nuestra Señora del Carmen de Calatayud, propiedad del Gobierno de Aragón, se ubicaba en un edificio contiguo al antiguo colegio Ramón y Cajal, aunque ocupaba también una parte de este último edificio, propiedad del ayuntamiento.

En febrero de 2024, los 94 alumnos escolarizados en la guardería tuvieron que ser desalojados al descubrirse que el edificio tenía graves patologías estructurales y desde entonces se han realojado de modo provisional en otros dos centros educativos: 57 alumnos de 2 años en el CEIP Augusta Bílbilis y 37 de 1 año en la Escuela Infantil Margarita, propiedad del consistorio.

El alumnado seguirá allí mientras se ejecutan las obras de rehabilitación con este proyecto que prevé la reforma de la guardería Nuestra Señora del Carmen y del antiguo colegio Ramón y Cajal, que ha sido cedido por el ayuntamiento, en los que se ubicará la nueva Escuela Infantil.

Además de las dos unidades para alumnado de 0 años, una oferta que hasta ahora no existía, y de las cuatro unidades tanto para el alumnado de 1 año como de 2 años, el centro contará con dormitorios para las diferentes edades, aseos incorporados en las aulas y sala polivalente en las dos plantas.

Habrá también comedor, con zona de cocina y sus correspondientes almacenes y zonas de lavado, lavandería, comedor para los trabajadores, despachos y zonas de reunión para dirección y atención temprana, además de aseos para el personal adscrito al centro