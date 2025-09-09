Lista de espera quirúrgica en Aragón: sube en 600 pacientes en el que ha sido el mejor mes de agosto desde 2019

La lista de espera quirúrgica de más de 180 días de Aragón, es decir, aquellos pacientes que esperan a una operación desde hace más de seis meses, registró 5.782 pacientes este agosto, que son 604 más que el pasado julio. Un aumento que, según indican desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, es habitual en el periodo estival, cuando se cierran camas hospitalarias a causa de las vacaciones de verano de los profesionales sanitarios. Con todo, han subrayado que esta subida intermensual es la menor registrada desde 2019.

En concreto, según detallan desde el Departamento de Sanidad, este pasado agosto se cerró con 1.913 pacientes menos en lista de espera que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso de casi el 25% (24,86%). Hace un año, la subida intermensual de este mismo periodo fue de 1.153 pacientes. "Por este motivo, este mes de 2025 marca uno de los mejores registros de los últimos veranos", afirman desde Sanidad.

En la misma línea, desde Sanidad han hecho hincapié en que la subida intermensual de este 2025 es también inferior a la de julio a agosto de 2023, cuando creció en 1.598 pacientes); a la de 2022, cuando creció en 1.229 pacientes; a la de 2021, cuando aumentó en 996; a la de 2020, cuando subió en 2.423; y a la de 2019, cuando ascendió en 863 pacientes.

Por especialidades, Traumatología es la que tiene un mayor número de pacientes en esta demora de más de seis meses. Con todo, ha descendido un 14,25% respecto a agosto de 2024, es decir, tiene 399 pacientes menos.

Desde el Departamento de Sanidad aseguran que la mejoría "es consecuencia del plan de dinamización de la actividad quirúrgica emprendido por el departamento" al inicio de año, que ha permitido aumentar un 5,30% las salidas por intervención del Registro de Demanda Quirúrgica (44.982 frente a 42.718 en el mismo periodo del año anterior). Prácticamente, siete de cada diez pacientes son operados antes de entrar en la lista de espera de 180 días.

También comparado con agosto de 2024, desde Sanidad destacan el descenso de la lista de espera en especialidades como Angiología y Cirugía Vascular (-31,97% de pacientes), Cirugía General (-47,30%); Cirugía Pediátrica (-76,09%); Oftalmología (-78,80%) y Cirugía Oral y Maxilofacial (-81,10%).

Respecto a provincias, el 87% de los pacientes en espera de ser operados desde hace más de seis meses se concentran en la provincia de Zaragoza (5.032). Otros 388 usuarios pertenecen a los sectores sanitarios de la provincia de Huesca y 362, a la provincia turolense.

Desde Sanidad conluyen así que "en el periodo de verano, de junio a agosto de 2025, se ha conseguido estabilziar las cifras (de la lista de espera quirúrgica) e incluso bajarlas", pues los 5.782 pacientes que registró este agosto son 26 menos que los de mayo de este mismo año