Muere José Miguel Galán, referente de la ingeniería de telecomunicación en Aragón

Con profundo dolor, la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón ha comunicado el fallecimiento de su presidente, José Miguel Galán, tras "una valiente lucha" contra la enfermedad, enfrentada con una "fortaleza y actitud ejemplares", según han destacado desde esta organiación.

José Miguel Galán deja un legado imborrable en la ingeniería de telecomunicación y en la sociedad aragonesa. Su trayectoria profesional estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con la excelencia y una dedicación incansable al servicio público. Fue un impulsor clave de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (RACI) y ocupó cargos de relevancia en el Gobierno de Aragón. En 2005, fue distinguido como Ingeniero del Año, un reconocimiento que llevó con la humildad que lo caracterizaba.

Amor por la ingeniería

Como presidente de la asociación, José Miguel destacó por su visión, liderazgo y cercanía, inspirando a todos los compañeros y dejando "una huella imborrable en la profesión". Su amor por la ingeniería y su entrega a la comunidad lo convirtieron en "un referente, maestro y amigo para quienes tuvieron el privilegio de conocerlo".

El velatorio tendrá lugar en el Tanatorio de Torrero este martes 9 de septiembre por la tarde y el miércoles 10 por la mañana. El funeral se celebrará el miércoles a las 13.00 horas en el mismo tanatorio.La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón expresa su más sentido pésame a la familia y allegados de José Miguel, rindiendo homenaje a una figura irrepetible cuya labor perdurará en el tiempo.