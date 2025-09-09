Le suben 100 euros el alquiler en Teruel al saber que es profesor: "Tenéis más sueldo"

Los alumnos han regresado en las últimas horas a las aulas en una Vuelta al Cole sin grandes cambios. Mientras los más pequeños de la casa se tienen que habituar rápidamente a la rutina, los profesores llevan unos cuántos días preparando las clases y cómo van a ser los primeros días del curso.

La Vuelta al Cole también viene acompañada de muchas mudanzas con profesores cambiando su residencia después de conocer el destino para todo el año. Encontrar una casa o una habitación donde vivir no es tarea fácil actualmente en España ni siquiera en las pequeñas ciudades donde la oferta es mucho menor.

Mientras encuentran algo que se adecúe a su presupuesto y le facilita su vida profesional en el centro educativo, muchos docentes tienen que buscarse un alojamiento momentáneo en pensiones y hoteles de la zona. Algunos profesionales recurren a las redes sociales para contar al resto de España cómo está siendo su odisea para encontrar un hogar donde poder residir.

Carlos Pérez ha narrado en su canal de Threads todo lo que le ha sucedido en las últimas horas desde que supo que le asignaban una plaza de profesor en un instituto de Teruel. "Jornada completa, curso completo y estrés completo", explicaba. Esta noticia laboral le obligaba a buscar rápidamente un piso en la capital turolense, algo que se podría suponer fácil en un primer momento, pero que al parecer no ha sido.

"Está complicado esto de encontrar piso/habitación en Teruel para el curso. Y mi llamada favorita por el momento ha sido la de esta señora", sentencia. Según las palabras del docente, el precio de la vivienda eran inicialmente de 500 euros y estaban incluidas la comunidad, pero no los gastos de luz, agua y gas. Carlos Pérez parecía estar muy interesado en aceptar la oferta de la propietaria hasta que en el último momento cambió de opinión.

Imagen de archivo de Teruel / PIXABAY

Y es que la casera conoció que se dedicaba a la docencia y decidió subirle 100 euros el precio del alquiler mensual. "Los profesores tenéis más sueldo y no estáis el año entero", le respondió la mujer ante las dudas de Carlos que había contactado porque el precio del piso era de 500 euros.

"Más despoblado que el Sahara"

La publicación no ha tardado en hacerse viral en redes sociales con multitud de usuarios compartiendo experiencias similares. "Se está aprovechando de la situación. Se merece que el piso se quede vacío y una revisión para ver si ha hecho las cosas bien. Es Teruel, por favor, que viven 30.000 personas en un terreno más despoblado que el Sahara".

Otra persona se fijó en que el precio y lo consideró barato. "Me parece barato, en mi zona, un piso de dos habitaciones (bastante pequeño) como mínimo te cuesta 800 euros al mes sin contar agua ni luz ni gas", replicó otra persona que vive en Tarragona.