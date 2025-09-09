¿De qué países vienen más turistas a Zaragoza? El rastro de los móviles sorprende con los tres primeros

Tradicionalmente siempre se ha afirmado que el turista francés es el más numeroso en la estadística de visitantes en Zaragoza. Por la proximidad geográfica, las conexiones aéreas o por un componente cultural que siempre ha estrechado los lazos entre territorios a ambos lados del Pirineo. Se trata de una percepción basada principalmente en las visitas a las oficinas de turismo que se confirma este año 2025 y que se constata en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base al rastro que dejan los teléfonos móviles de los visitantes que llegan a la capital aragonesa. Los mismos que dejan un sorprendente podio con los tres países que más turistas emiten hacia la ciudad del Ebro, desde lugares que hasta ahora no entraban entre los más destacados.

Estos datos aseguran que en la primera mitad de 2025, sin contabilizar todavía el último verano, pasaron por la ciudad un total de 33.523 personas llegadas de otros países pertenecientes a cuatro continentes. Una estadística en la que obviamente Europa tiene un mayor peso en las cifras, ya que 26.563 de ellos, el 79,2% del total, son residentes en el Viejo Continente, y 23.241, el 69,3%, viven en países de la Unión Europea.

Desde América llega el colectivo más numeroso después del turismo europeo, un público receptor que ya contabilizaba 4.214 personas en los primeros seis meses del año, 2.140 de ellos pertenecientes a América del Norte, 1.675 a Sudamérica y eñ resto, 399, a Centroamérica y el Caribe. Desde África llegaron hasta finales de junio un total de 1.234 visitantes y desde Asia otros 1.424, donde se afirmaba hace unos años que procedía el emergente mercado chino atraído por Zaragoza como destino al alza. Ahora China, que llegó a liderar el ránking de forma casi efímera, ahora solo han llegado 824 turistas. Oceanía también aporta 88 personas a esta estadística, 68 de ellos llegados desde Australia

Este rastro que dejan los móviles a su paso por la capital aragonesa confirman que Francia sigue siendo el principal mercado para Zaragoza, ya que con 5.204 personas detectadas ocupa el primer puesto del ránking del público recibido. Pero pocos se atreverían a aventurar que el segundo y tercer puesto lo ocupan países con los que no hay un avión directo desde la capital aragonesa, o que Italia, con la que sí hay tradicionalmente un intercambio fluido de turistas y vuelos regulares a Roma y Bérgamo, ni siquiera está entre los tres primeros países emisores de turistas. O que el sexto en el 'top ten' no es un país europeo.

¿Es más fiable ese rastro que dejan los teléfonos móviles que los análisis que se hacen desde las administraciones? Lo cierto es que resulta sorprendente que el segundo país que más turistas aporta a Zaragoza sea Alemania, con 3.722 visitantes en la primera mitad del año, un público más dirigido a otras latitudes de la península o hacia las islas en España. Quizá está más relacionado con las relaciones comerciales que sí existen o con la potencialidad de un mercado que para la DGA, por ejemplo, se ha convertido en prioritario a la hora de conseguir nuevas rutas aéreas en el futuro a corto plazo.

El tercer lugar de ese ránking provisional de 2025 lo ocupa otro país sin conexión por avión como es Austria, que con 3.222 visitantes localizados por sus terminales móviles, se cuela en el podio de público atraído por los encantos de Zaragoza que hasta ahora no entraba en las quinielas. Y mucho menos que ahora sus datos puedan multiplicar por cuatro los que arrojan los turistas chinos.

Más allá de estos tres primeros puestos del ránking, en el cuarto lugar está Italia, con 2.115 visitantes en seis meses, seguido de Países Bajos, en quinta posición con 2.072, otro mercado potencial por el que Zaragoza y Aragón apuestan como prioridad para establecer nuevos vuelos desde el aeropuerto de la capital aragonesa en el futuro. En sexta posición entra Estados Unidos, con 1.688 móviles rastreados en la ciudad, un país que siempre ha tenido una presencia discreta en la estadística de la ciudad y que parece emerger aunque las relaciones políticas y comerciales con la llegada de Trump al poder no pasen por su mejor momento con España.

Sorpresas en el 'top ten'

El 'top ten' lo completan Reino Unido, en séptimo lugar, con 1.622 personas, que llama la atención porque con Londres sí que hay un vuelo regular desde Zaragoza con cuatro frecuencias semanales; Bélgica, con 1.226 visitantes y gracias a la ruta regular que existe con Bruselas; Suecia, noveno en el ránking, con 1.028 turistas rastreados y sin tener ruta directa por avión; y Suiza, décima y en la misma situación, con 960 visitantes entre enero y junio de este año. Siempre referidos a teléfonos de personas que residen habitualmente en esos países de origen y se han localizado en la ciudad.

También resulta sorprendente en esta estadística que Rumanía, con dos conexiones aéreas regulares con Cluj Napoca y Bucarest desde Zaragoza, solo haya aportado 593 turistas a esta estadística, lo que explicaría que buena parte de los usuarios de estas rutas son personas nacidas allí pero que residen ahora en España. O que Marruecos, la otra gran apuesta para el aeropuerto de los últimos años solo haya registrado 376 móviles de residentes visitando Zaragoza.