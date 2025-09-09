EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entrega hoy los Premios Pueblo del Año

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y La Crónica desvelarán hoy quién es el Pueblo Aragonés del Año 2025 en tres categorías: Sostenibilidad, Cultura y Turismo. Doce municipios de cada una de las tres provincias optan a conseguir el galardón en la cuarta edición de estos premios organizados por Prensa Ibérica y que cuentan con el patrocinio de Ambar y Embou y la colaboración de Peinsurtech, CVO Security y Comarca Cinco Villas. La entrega de los galardones tendrá lugar a las 12.30 horas en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

El acto contará con la presencia de los alcaldes y concejales de las 12 localidades nominadas, quienes estarán acompañados por los responsables de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. La directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, será la encargada de cerrar el evento.

12 pueblos nominados

En esta edición, Aínsa, Codo, Jasa y Mosqueruela aspiran a llevarse el reconocimiento en el apartado de Sostenibilidad. Por su parte, Alcañiz, Biscarrués, Cariñena y Tarazona son los cuatro candidatos para alzarse como Pueblo Aragonés del Año en Cultura. Además, Albarracín, Graus, Sallent de Gállego y Uncastillo optan al galardón en la categoría de Turismo.

Un año más, los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN son los que, con sus votos a través de la página web del diario, han decidido cuáles son los mejores pueblos de Aragón en estos tres ámbitos. El plazo para votar comenzó el 28 de julio y finalizó el 29 de agosto.

Estos premios pretenden reconocer y distinguir en Aragón, el esfuerzo que tanto ayuntamientos como empresas y entidades realizan en favor del progreso de sus pequeños municipios. Por ello, el impulso de diferentes iniciativas, proyectos y acciones estratégicas llevadas a cabo en el medio rural han contribuido a que estas localidades candidatas sean en esta ocasión merecedoras del galardón.

Los ganadores en cada categoría recibirán hoy los premios Pueblo del Año Sostenible, Pueblo del Año Cultural y Pueblo del Año Turístico, tomando el testigo de Aliaga, Ayerbe y Loarre, vencedores de la edición anterior.