Primeras alegaciones formales contra el proyecto Oroel Park de Jaca: "Un evidente y fuerte impacto paisajístico en un espacio natural protegido"

El expresidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Alberto Ayora, y miembro del nuevo movimiento ciudadano ¡¡¡ Oroel, no se toca!!!, ha presentado las primeras alegaciones formales ante la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón y el Ayuntamiento de Jaca, contra el proyecto de construcción del parque de ocio Oroel Park, previsto en el entorno del Parador de Oroel (Jaca).

La iniciativa, impulsada por la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón y financiada con fondos europeos Next Generation, se enfrenta ahora a serias dudas de legalidad y de compatibilidad ambiental. Ayora expresa que el proyecto incumple trámites esenciales: no cuenta con informe de supervisión previo, no ha sido sometido a la valoración del Patronato del Paisaje Protegido, y carece de garantías de autorización ambiental del INAGA.

En su reclamación recuerda que la zona donde se pretende levantar la instalación se encuentra dentro del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, con un plan de protección que limita severamente cualquier intervención. Más allá de los defectos de procedimiento, el escrito alerta de impactos de gran calado:

Paisajístico: el parque ocuparía el 91,5 % de la zona de uso general, introduciendo construcciones “ajenas y desconectadas” de la singularidad del espacio protegido.

Turístico y ambiental: se incrementaría la presión sobre un enclave frágil, ya catalogado como de alto riesgo de incendio forestal, atrayendo visitantes en coche a una carretera estrecha y sin estudios de capacidad de carga.

Contradicción con los objetivos de conservación: el proyecto, lejos de educar en valores naturales, transformaría un espacio protegido en un foco de ocio urbano.

En palabras de Ayora, lo que se presenta como una “puesta en valor” del entorno es, en realidad, una ocupación casi total del suelo público para un uso restringido, en contradicción con el principio de utilidad pública que debería guiar las actuaciones en un espacio natural protegido.

La reclamación solicita al Ayuntamiento de Jaca y a la Mancomunidad Alto Valle del Aragón la paralización del proyecto y del contrato de adjudicación, además de la publicación íntegra de los estudios ambientales y autorizaciones obtenidas hasta la fecha. En definitiva, Oroel Park se sitúa en el centro de una polémica que enfrenta dos visiones opuestas: la de un modelo de desarrollo turístico basado en la atracción masiva, y la del respeto a los valores ambientales y paisajísticos que se expresan en su totalidad en nuestro querido Monte Oroel.

Los promotores tendrán que responder a la pregunta clave: ¿Es la masificación turística, a cualquier precio, la única vía de desarrollo, para una joya natural tan valiosa y apreciada por el pueblo jaqués como el Monte Oroel?