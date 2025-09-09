Pueyo (CHA) pide una reunión con la ministra Montero para mejorar la condonación de la deuda para Aragón

El diputado de CHA en Sumar, Jorge Pueyo, ha anunciado este martes la solicitud de una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar conjuntamente la condonación de la deuda autonómica de Aragón. Pueyo, que se ha mostrado duro con el PSOE en el inicio del curso político, ha reclamado la mejora de la financiación de la comunidad y que la propuesta definitiva sobre la deuda de Aragón contemple singularidades como la dispersión o la despoblación. El aragonesista ha exigido de nuevo el fondo de compensación de 87 millones de euros y ha mostrado su apoyo a la flotilla de Gaza frente al "estado genocida" de Israel.

En su primera rueda de prensa del curso político, Pueyo ha recordado que Chunta Aragonesista pretendía "enmendar el texto de la condonación de la deuda para garantizar que todas aquellas comunidades que cuenten con sistemas bilaterales se sienten con el Estado y puedan reivindicar lo que les corresponde". Es el caso de Aragón, a la que Pueyo ve perjudica: "El problema no es solo que se haya calculado para Cataluña y luego haya ido todo en cascada, el problema es que a Aragón se le calcula con una problación ajustada que no cuenta la realidad de la despoblación, la dispersión o el envejecimiento".

Pueyo ha reclamado así la actualización del sistema de financiación autonómica y ha lanzado una crítica directa a la ministra Montero. El aragonesista considera que la condonación de la deuda es "un proyecto electoralista" de la andaluza, candidata del PSOE a las elecciones autonómicas que la comunidad celebrará en pocos meses.

El diputado de CHA en la Cámara Baja ha recordado los informes de la Cámara de Cuentas, que afirman que "Aragón tiene un sobreendeudamiento porque tiene infradotación por parte del Estado" y ha solicitado la activación de la comisión mixta de asuntos económico-financieros que recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón. Pueyo ha hecho referencia también al fondo de compensaciónde 87 millones euros, sobre el que el Congreso votó a favor en una PNL hace meses: "Hemos solicitado una reunión con Montero para trasladarle las dudas ante el proyecto de condonación de deuda, aportar propuestas y pedirle que se siente con Azcón para dotar con ese fondo que dice el artículo 108". Pueyo ha asegurado que el fondo rozaría los 700 millones de euros, por el cálculo mostrado por la Cámara de Cuentas.

Discurso contra el PSOE

El diputado aragonesista ha lamentado que muchas de las propuestas relacionadas con "la agenda aragonesa" han quedado "en agua de borrajas" por culpa del PSOE. "Desde CHA exigimos que se cumpla agenda territorial y estamos decepcionados porque no se ha respondido, ya nos hemos cansado", ha aseverado Pueyo, que cree que su trabajo ha servido para "poner sobre la mesa asuntos como el cercanías, las autovías inacabadas desde hace 20 años, que ya hemos dicho que si la de Siétamo no se termina en octubre retiraremos nuestro apoyo en la comisión".

Pueyo ha recordado otros asuntos importantes de la legislatura, como la financiación singular para Cataluña, "se pide lo mismo para Aragón porque se tiene el derecho", o la vivienda, "porque tiene que ser la legislatura o será una legislatura fracasada". También ha recordado las peticiones sobre el despliegue ordenado de las renovables. "Todo se ha incumplido por parte del PSOE de manera flagrante", ha insistido el aragonesista, que ha lamentado "no saber nada" de asuntos como el fondo de compensación.

El propio Pueyo ha asegurado que las relaciones entre CHA y PSOE en el Congreso dependen de los socialistas, ya que los aragonesistas "no van a esperar más para que se cumplan estos compromisos". "Llegamos cargados de razones para exigir la agenda aragonesa, pero poco esperanzados ante unos presupuestos generales para 2026 por los equilibrios y el juego electoralista de algunos partidos", ha resumido el portavoz de CHA.

"En el pasado ya hemos demostrado que si es necesario para defender los intereses de Aragón, votaremos en contra de propuestas que salgan del Gobierno", ha afirmado Pueyo, dispuesto a "hacer lo que sea" para "defende Aragón por encima de todo". El aragonesista ha recordado que se siente "solo" frente a los otros diputados elegidos en la comunidad.

En defensa de Gaza y contra "el estado genocida" de Israel

"Nada impedirá que la flotilla rompa el bloqueo ilegal impuesto por los genocidas en Gaza", ha dicho Pueyo sobre la situación en Palestina. El diputado ha celebrado "las medidas impuestas contra el genocidio sionista, pero son insuficientes y llegan tarde". El aragonesista ha asegurado que las decisiones de Moncloa llegan "por la presión de todos los ciudadanos en las calles, en las universidades, en La Vuelta o en las casas palestinas".

Pueyo ha reclamado al Gobierno de España "más medidas para acabar de una vez con el genocidio". El diputado aragonés también ha pedido "romper relaciones" con el estado "genocida" de Israel.