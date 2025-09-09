El Rey Felipe VI en Zaragoza: este es el motivo de su visita este miércoles

El Rey Felipe VI llegará este miércoles a Zaragoza para protagonizar una nueva visita oficial vinculada a la actividad de las Fuerzas Armadas en la capital aragonesa. A las 10:30 horas, el monarca iniciará una jornada cargada de simbolismo en un contexto de cooperación militar internacional, según ha comunicado el Ministerio de Defensa.

La agenda del Rey, que combina actividades formativas y operativas, pone de relieve la importancia estratégica de Zaragoza como centro neurálgico en el ámbito de la defensa europea.

La visita tendrá como escenario principal la Base Aérea de Zaragoza, un enclave clave para las Fuerzas Armadas españolas y un punto de referencia en el ámbito militar internacional. Allí, Felipe VI se adentrará en las actividades del European Tactical Airlift Centre (ETAC), un centro dedicado a la formación y entrenamiento en transporte aéreo táctico que reúne a expertos y profesionales de diversos países europeos.

La jornada comenzará con una presentación detallada del curso ETAP-C, donde se expondrán los objetivos y dinámicas de este programa formativo, que cuenta con la participación de instructores y alumnos internacionales. Este curso, diseñado para fortalecer las capacidades de transporte aéreo militar, refleja el compromiso de España con la cooperación en defensa dentro del marco europeo.

Posteriormente, participará en una actividad de alto valor operativo. El Rey se embarcará en un avión T.23 para realizar un vuelo táctico desde la Base Aérea de Zaragoza hasta el Aeródromo Militar de Ablitas, en Navarra.

Presentación de Hub de Defensa de Aragón

Este vuelo no solo permitirá al monarca conocer de primera mano las capacidades técnicas y estratégicas de las Fuerzas Armadas, sino que también destacará la relevancia de las operaciones aéreas tácticas en escenarios de defensa moderna.

La elección de Zaragoza como punto de partida para esta actividad subraya el papel de la ciudad como un nodo militar de primer orden. Precisamente, este miércoles también se llevará a cabo en la ciudad la puesta de largo del Hub Logístico e Industrial de Defensa de Aragón, que había echado a andar sin una presentación oficial.

No obstante, en este acto no está prevista la asistencia del Rey, pero sí de la ministra de Defensa, Margarita Robles.