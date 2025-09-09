La ruta entre bosques y montañas mágicas que te lleva a un “rincón paradisíaco” de Aragón.

De todas las rutas que recorren el Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca, hay una que destaca por la belleza de sus paisajes y el halo de misterio que la envuelve. Esta conduce hasta un lugar que ha sido definido por Turismo de Aragón como un “rincón paradisiaco” atravesando bosques, praderas y formaciones rocosas únicas en la comunidad.

Hablamos del Ibón de Plan o de Basa de la Mora, un lago glaciar a 1.910 de altitud, que se ha convertido uno de los destinos más atractivos de la comunidad para los amantes de la naturaleza. Ubicado en la comarca del Sobrarbe, algunos lo comparan con los famosos lagos de la región de Alberta en Canadá por la imponente silueta montañosa que lo rodea repleta de bosques de pinos.

Rincón paradisíaco, en el que el lago se rodea por las murallas del macizo de Cotiella, con espesos bosques de pino, praderas floreadas y agujas monolíticas como Es Litás y las peñas que servían de reloj natural en el valle según la posición del sol.

Leyendas y restos megalíticos

Este lugar cuenta además con su propia leyenda, según la cual, en la noche de San Juan emerge de sus aguas una princesa musulmana encantada. Solo aquellos de buen corazón y libres de pecado son capaces de verla. A esta atmósfera legendaria se añaden los restos de antiguos cromlech megalíticos que aún se conservan en las inmediaciones del refugio de Labasar, y que envuelven el entorno en un halo de magia y misticismo.

En cuanto a su naturaleza, el ibón está rodeado por el macizo de Cotiella, repleto de pinares, praderas y agujas monolíticas como Es Litás y las peñas que servían de reloj solar natural a los habitantes del valle. Cualquier momento del año es perfecto para acercarse a la Basa de la Mora, ya que el entorno se transforma con el paso de las estaciones y cada visita regala una estampa distinta.

El ibón de Plan, también conocido como Basa de la Mora, en el Pirineo aragonés. / JOSÉ ANTONIO LÓPEZ / HUESCA LA MAGIA

Cómo llegar al ibón

La ruta más frecuenta es la que parte del refugio de Labasar, al que se llega desde Saravillo por una pista forestal de 15 kilómetros. Desde allí tomaremos el sendero GR-15, debidamente señalizado, que llega hasta el lago glaciar en un recorrido de apenas 3 kilómetros y 80 metros de desnivel, apto para todos los niveles.

Otra opción con algo más de dificultad es llegar a pie desde Saravillo por una ruta de 7,5 kilómetros y 915 metros de ascenso. También se puede salir desde Plan por el sendero PR-HU 87. Este itinerario es de 6 kilómetros y 788 metros de desnivel.

En cualquier de estas rutas, el visitante se sumergerá de lleno en un entorno de alta montaña, que combina la riqueza natural, con restos arqueológicos y el atractivo de las leyendas locales, para disfrutar de una experiencia de ocio completa.