Estos son los daños que ha sufrido Binéfar en la segunda tormenta torrencial en ocho días

El Gobierno de Aragón ha rebajado a fase de alerta el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar), tras la mejoría de la situación en Binéfar (Huesca) y otras zonas afectadas por las lluvias y tormentas generalizadas en Aragón.

La decisión llega después de que a las 22.00 horas de este lunes se activara la fase de emergencia en nivel 1, debido a la tormenta torrencial que sacudió la localidad literana. En apenas cinco minutos, el episodio descargó 14 litros por metro cuadrado de agua, granizo y ráfagas de viento que alcanzaron hasta los 80 kilómetros por hora.

13 incidencias registradas

El Centro de Emergencias 112 Aragón gestionó 13 incidentes relacionados con la tormenta. El primero, a las 20.54 horas, por la caída de una torre eléctrica cerca del colegio Katia Acín, y el último, esta mañana a las 8.33 horas, por la rotura de un poste eléctrico. También se atendieron múltiples caídas de árboles sobre la vía pública y afecciones en instalaciones eléctricas.

Efectivos de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, de los parques de Monzón y Barbastro, trabajaron durante la noche junto a la brigada municipal de Servicios, la empresa de limpieza y la compañía eléctrica para restablecer la normalidad. Pese a la magnitud de los daños, no se han registrado víctimas personales.

Árboles singulares arrancados y cortes de luz

Las zonas más orientales de Binéfar fueron las más castigadas, según explican desde el ayuntamiento. Allí el viento derribó árboles en calles y fincas privadas, entre ellos seis ejemplares singulares, como cipreses y carrascas. También cayeron dos pinos sobre líneas eléctricas, lo que dejó sin suministro a un centenar de vecinos hasta la rápida reposición del servicio.

Las ráfagas dañaron además la estructura metálica del aire acondicionado del Centro de Salud, y la Policía Local tuvo que precintar varias áreas de riesgo, además de atender numerosas llamadas de vecinos.

Escuelas y locales municipales afectados

El jardín de la Escuela Infantil Municipal sufrió la caída de un árbol y la planta baja quedó anegada por el agua, lo que obligó a suspender las clases este martes. Tras los trabajos de limpieza y achique, el centro educativo abrirá sus puertas mañana miércoles.

En el colegio Víctor Mendoza, un pino de grandes dimensiones se desplomó en el recinto aunque sin provocar daños, por lo que las clases se desarrollan con normalidad.

El agua, las hojas y el granizo taponaron los sumideros, originando inundaciones en varios locales comerciales y municipales.

El Ayuntamiento de Binéfar activó el protocolo de emergencias del 112 y reunió de urgencia a su equipo de Gobierno para evaluar la situación. Además, se han contratado empresas de limpieza de refuerzo para la retirada de árboles, ramas y hojas acumuladas en la vía pública.

Segunda tormenta en ocho días

La tormenta dejó también una imagen inusual: la muerte de numerosos gorriones, que aparecieron precipitados en las calles tras el episodio de viento y granizo.

Binéfar encadena con esta dos tormentas torrenciales en apenas ocho días, ambas de gran intensidad. La de anoche fue la más severa, al registrarse ráfagas de 80 kilómetros por hora y un pico de 1.152 litros por metro cuadrado y día de intensidad de lluvia, lo que multiplicó los daños materiales respecto a la anterior, según datos facilitados por el ayuntamiento de la localidad oscense.

A pesar de la magnitud de lo ocurrido, al igual que en el episodio anterior, no se han tenido que lamentar daños personales.