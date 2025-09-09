Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los galardonados del primer Premio Agroalimentario de Aragón

El Ejecutivo autonómico reconoce la excelencia y la innovación en uno de los sectores punteros de la economía aragonesa

Jorge Azcón y Jorge Costa, durante la presentación del proyecto Clave del gigante cárnico aragonés.

Jorge Azcón y Jorge Costa, durante la presentación del proyecto Clave del gigante cárnico aragonés.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha concedido este martes sus primerios Premios Agroalimentarios de Aragón. Un galardón con el que pretende reconocer y poner en valor el sector agroalimentario de la comunidad, puntero para la economía autonómica, y que quiere que permanezca en el tiempo. Los premios se entregarán este martes a partir de las 18.30 horas en el Palacio de La Alfranca, en Pastriz.

Premio Especial del Sector: Grupo Costa

Desde hace casi seis décadas, es uno de los grupos agroalimentarios más importantes de España. Grupo Costa supone músculo económico y generador de bienestar en toda la Comunidad. Entre sus últimos planes, lidera el Proyecto Clave, con una inversión de casi 900 millones de euros y la creación prevista de 5.300 empleos en Aragón.

Premio al Emprendimiento e Innovación: Vidrio Fruits

Empresa familiar asentada en Ricla (Zaragoza), referente internacional en el sector de la cereza y pionera en tratamientos en frío y nuevas tecnologías de envasado que han ayudado a abrir mercados tan exigentes como China o Vietnam.

Premio a la Investigación Agroalimentaria: Fertinagro Biotech

Empresa aragonesa referencia internacional en biotecnología y nutrición vegetal y con una más que importante inversión en I+D, posee 172 patentes internacionales y colabora con más de 120 universidades y centros de investigación en todo el mundo.

Premio a la Empresa Artesana Alimentaria: M de Molina

Obrador familiar con más de 70 años de trayectoria en la comarca del Bajo Aragón-Caspe, especializado en encurtidos, ejemplo de cómo la artesanía alimentaria preserva la identidad y el territorio.

Premio a la Iniciativa Ecológica y Sostenible: Cervezas Ámbar

Empresa, marca Aragón en todo el país desde su fundación en 1900, entonces ha incorporado la sostenibilidad a su ADN empresarial, destacando la instalación de un gasómetro de biogás para reducir su huella de carbono.

Premio a la Creación de Contenidos y Divulgación: Enjoy Zaragoza

Medio digital especializado en estilo de vida y gastronomía, con cientos de miles de seguidores en redes, esencial en la difusión de la marca Alimentos de Aragón. Enjoy Zaragoza ha acercado este sector a nuevos perfiles a través de un lenguaje adaptado a todo tipo de públicos.

Los galardones se enmarcan en el Plan de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028, una hoja de ruta estratégica para reforzar la competitividad, impulsar el comercio interior y exterior y consolidar el prestigio de los Alimentos de Aragón. La fecha elegida, el 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, refuerza el simbolismo de esta primera edición.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha subrayado que “estos premios reconocen el esfuerzo de agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas que con su innovación y compromiso han situado a Aragón en el mapa internacional de la agroalimentación”.

El Gobierno de Aragón aspira a que los Premios Agroalimentarios se conviertan en un referente anual que dé visibilidad al talento, la innovación y la sostenibilidad del sector, motor económico y social de la Comunidad.

TEMAS

Pueyo (CHA) pide una reunión con la ministra Montero para mejorar la condonación de la deuda para Aragón

Restablecido el suministro eléctrico de 25.000 clientes en el centro de Zaragoza tras dos horas de apagón

La propuesta de subir las tasas de agua y basuras marca las reuniones con la oposición

¿De qué países vienen más turistas a Zaragoza? El rastro de los móviles sorprende con los tres primeros

Muere José Miguel Galán, referente de la ingeniería de telecomunicación en Aragón

Estos son los galardonados del primer Premio Agroalimentario de Aragón

Licitadas las obras de la nueva escuela infantil de Calatayud por 2,7 millones de euros

Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: "Las tapas no se pagan, son gratis"

