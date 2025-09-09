Estos son los galardonados del primer Premio Agroalimentario de Aragón

El Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha concedido este martes sus primerios Premios Agroalimentarios de Aragón. Un galardón con el que pretende reconocer y poner en valor el sector agroalimentario de la comunidad, puntero para la economía autonómica, y que quiere que permanezca en el tiempo. Los premios se entregarán este martes a partir de las 18.30 horas en el Palacio de La Alfranca, en Pastriz.

Premio Especial del Sector: Grupo Costa

Desde hace casi seis décadas, es uno de los grupos agroalimentarios más importantes de España. Grupo Costa supone músculo económico y generador de bienestar en toda la Comunidad. Entre sus últimos planes, lidera el Proyecto Clave, con una inversión de casi 900 millones de euros y la creación prevista de 5.300 empleos en Aragón.

Premio al Emprendimiento e Innovación: Vidrio Fruits

Empresa familiar asentada en Ricla (Zaragoza), referente internacional en el sector de la cereza y pionera en tratamientos en frío y nuevas tecnologías de envasado que han ayudado a abrir mercados tan exigentes como China o Vietnam.

Premio a la Investigación Agroalimentaria: Fertinagro Biotech

Empresa aragonesa referencia internacional en biotecnología y nutrición vegetal y con una más que importante inversión en I+D, posee 172 patentes internacionales y colabora con más de 120 universidades y centros de investigación en todo el mundo.

Premio a la Empresa Artesana Alimentaria: M de Molina

Obrador familiar con más de 70 años de trayectoria en la comarca del Bajo Aragón-Caspe, especializado en encurtidos, ejemplo de cómo la artesanía alimentaria preserva la identidad y el territorio.

Premio a la Iniciativa Ecológica y Sostenible: Cervezas Ámbar

Empresa, marca Aragón en todo el país desde su fundación en 1900, entonces ha incorporado la sostenibilidad a su ADN empresarial, destacando la instalación de un gasómetro de biogás para reducir su huella de carbono.

Premio a la Creación de Contenidos y Divulgación: Enjoy Zaragoza

Medio digital especializado en estilo de vida y gastronomía, con cientos de miles de seguidores en redes, esencial en la difusión de la marca Alimentos de Aragón. Enjoy Zaragoza ha acercado este sector a nuevos perfiles a través de un lenguaje adaptado a todo tipo de públicos.

Los galardones se enmarcan en el Plan de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028, una hoja de ruta estratégica para reforzar la competitividad, impulsar el comercio interior y exterior y consolidar el prestigio de los Alimentos de Aragón. La fecha elegida, el 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, refuerza el simbolismo de esta primera edición.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha subrayado que “estos premios reconocen el esfuerzo de agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas que con su innovación y compromiso han situado a Aragón en el mapa internacional de la agroalimentación”.

El Gobierno de Aragón aspira a que los Premios Agroalimentarios se conviertan en un referente anual que dé visibilidad al talento, la innovación y la sostenibilidad del sector, motor económico y social de la Comunidad.