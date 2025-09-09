¿Te lo vas a perder? Las Fiestas de la Cruz llegan con tradiciones, vacas, música y el Septemberfest

Casi 50 actos conforman la programación de las fiestas grandes de Magallón en honor al Santo Cristo con la Cruz a Cuestas, o las Fiestas de la Cruz como se conocen desde tiempo inmemorial en el municipio zaragozano. Del 13 al 17 de septiembre, comidas y cenas populares, festejos taurinos, sesiones de baile y disco móviles, citas deportivas y actividades infantiles llevarán la diversión a estas cinco jornadas festivas organizadas por el Ayuntamiento de Magallón y la Comisión de Fiestas.

“Van a dar comienzo las Fiestas de la Cruz, una celebración que forma parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de lo que somos como comunidad. Serán cinco días intensos para compartir, celebrar y disfrutar juntos, en nuestras calles, en nuestras plazas, con nuestras familias, amigos y vecinos. Días para crear nuevos recuerdos, para reencontrarnos y, por supuesto, para reir, bailar y disfrutar”, dice Esteban Lagota, el alcalde de Magallón. Con este fin, consistorio y comisión han preparado "una programación pensada en todos" y a la que se invita a participar a vecinos y visitantes.

El Septemberfest, la fiesta de la cerveza, se celebrará el lunes 15 de septiembre. / Ayuntamiento de Magallón

Las fiestas arrancarán el sábado 13 de septiembre, a las 13.00 horas, con la puesta del cachirulo a 12 niños nacidos en 2024 y el pregón. Este año, las pregoneras de honor serán las majorettes de Magallón, una agrupación que nació hace 50 años y que llegó a ser muy dinámica en el municipio y en otros de la comarca. El consistorio quiere rendir así homenaje a este grupo de mujeres que llegó a tener 60 componentes, siendo su última actuación en 1981. Después del pregón se llevará a cabo un desfile de carrozas por las calles del municipio con la presencia las 15 reinas de fiestas y el rey, los peñistas, las autoridades y todos los vecinos y visitantes que quieran sumarse.

Comida popular y tradicional rancho

"Todos los actos de las fiestas serán gratuitos, excepto la comida popular del sábado 13 y el tradicional rancho del miércoles 17, ambas citas gastronómicas en el polideportivo municipal. Estos dos eventos contaron el año pasado con una gran asistencia. Más de 700 personas el rancho y más de 400 la comida, siendo viernes", destaca Noelia Navascuez, concejala de Educación, Familia y Bienestar Social. Los tíckets se podían comprar en las oficinas municipales hasta el 5 de septiembre.

Comida popular . Sábado 13 en el polideportivo, a las 15.00 horas . Menú disponible: pollo asado con patatas, o judías pochas con verduritas. Incluye agua, vino y pan. Precio: 7 euros. Después de la comida habrá tardeo de los años 2000 con Malibú con Piña hasta las 20.00 horas.

. en el polideportivo, a las . Menú disponible: pollo asado con patatas, o judías pochas con verduritas. Incluye agua, vino y pan. Precio: 7 euros. Después de la comida habrá tardeo de los años 2000 con Malibú con Piña hasta las 20.00 horas. Tradicional rancho. Miércoles 17 en el polideportivo, a las 14.30 horas. Precio: 3 euros. Despúes de la comida actuará el grupo Kimbambá.

Septemberfest, la fiesta de la cerveza magallonera Entre los actos programados, la Sala Ujoma acogerá el lunes 15 de septiembre una de las citas más esperadas, la novena edición del Septemberfest, la fiesta de la cerveza magallonera. Cena y música se mezclan en uno de los actos más multitudinarios. Para asistir al evento es necesario adquirir previamente la entrada en las oficinas municipales. Hay tres opciones para cenar: menú adulto (medio codillo, salchicha, patatas, helado y jarra de cerveza y calimocho); menú infantil (salchicha, patata y helado); y menú infantil con bebida (salchicha, patatas, helado y jarra de cerveza o calimocho). La cita comenzará a las 21.30 horas. Después tendrá lugar una disco móvil.

Festejos taurinos y música

Uno de grandes alicientes serán los festejos taurinos. Habrá suelta de reses bravas de la ganadería Hermanos Jiménez Mora (Zuera), el lunes 15; vaquillas en la plaza con El Ruiseñor (Fréscano), el miércoles 17; y toro de ronda con reses de los Hermanos Colomer (Calanda), el domingo 14. También habrá toro de chispas por las noches.

La música también estará muy presente. Además de las sesiones de baile, la Sala Ujoma será escenario de las actuaciones del grupo Trio Gold (18.00 horas), que acercará los éxitos desde los 70 hasta hoy, y de Los Mediterráneos (23.30 h), que ya estuvieron en el festival Saborea Magallón. También actuará Kimbambá el miércoles 17 (16.00 h) y habrá sesión musical en el polideportivo municipal a cargo de los DJs Rialto y David Mateo el sábado 13 (16.00 h).

Las nueve reinas infantiles: Ainhoa Albarado, Yamila Gabarri, Yoana Salguero, Dunia Al Aoufi, Carla Gimeno, Valeria Monteil, Pilar Aparicio, Claudia Chueca y Pilar Ruberte; y el rey, Massyl Dahmani. / Ayuntamiento de Magallón

Cada jornada festiva comenzará con los almuerzos populares y finalizará con las sesiones de baile, como la de la orquesta Fania (domingo 14), que entre sus músicos y cantantes hay presencia magallonera, disco móviles y bingo. Cada día, la recaudación del bingo irá destinada a una asociación de la localidad. Las entidades beneficiadas este año serán la Asociación Amigos de la Cultura, la banda de la Sociedad Artístico Musical, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la Peña Zaragocista y la Asociación Animalicos.

Precisamente dos agrupaciones locales organizan dos de los actos del programa. Por un lado, el Club de Ajedrez de Magallón, de reciente creación, se ha implicado de forma activa en las fiestas y ha promovido un campeonato de ajedrez para el martes 16 en el Mercao (16.30 horas). Para participar es necesario inscribirse previamente. Además, la Escuela de Música y Folclore de Magallón ha preparado una tarde de jotas el domingo 14 en la Sala Ujoma (18.00 horas).

El domingo 14, día de la Cruz, Magallón vivirá los actos religiosos honor a su patrón. A las 12.00 horas tendrá lugar la procesión y posterior misa. Antes se celebrará otro en la residencia de mayores. “Será una mañana de sentimiento y devoción”, apuntan desde el municipio. Además, la programación infantil incluye encierros chiqui e hinchables, aunque los adultos también podrán disfrutar del toro mecánico y el concurso de ‘beer-pong’ (o como se conocía antes, el denomnado juego del duro).

Las seis reinas mayores: Ángela Alaez, Eire Burguete, Vera Pellicer, Lucía López, Marta Marco y Leyre Lacámara. / Ayuntamiento de Magallón

Marterchef Magallón y citas deportivas

También se celebrará la novena edición del Masterchef Magallón para las peñas. Será el lunes 15, a las 12.00 horas en la plaza del Mercao. Este año, el ingrediente principal será la patata y contarán con el cocinero Gabriel Morales entre el jurado. Este joven emprendedor de Tarazona, con más de 10 años de experiencia en el sector gastronómico, es un apasionado de la cocina de innovación. La peña ganadora recibirá 200 euros, siendo el segundo y tercer premio, 100 y 50 euros. Además, todas las peñas participantes recibirán un obsequio.

Y en el ámbito deportivo se celebrarán los concursos de guiñote mixto en el bar Chicote (lunes 15, y la final el martes 16), el encuentro de Regional Preferente entre la Agrupación Deportiva Magallón y el Club Deportivo Mallén en el campo de fútbol Marbadón (domingo 14) y el mencionado campeonato de ajedrez en la plaza del Mercao.

Magallón empieza a vibrar con sus fiestas grandes.