Abren juicio oral contra el alcalde de Monterde por prevaricación administrativa y un posible delito electoral
El origen del conflicto entre los vecinos y el consistorio se remonta a unas inmatriculaciones de bienes y terrenos
El juez titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Calatayud, Álvaro Sáez, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra José Gracia Ruiz, alcalde de Monterde, por un delito de prevaricación administrativa y, de forma alternativa, por un delito electoral. La causa, informa este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), será enjuiciada por la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El juez fundamenta su decisión al entender que “se investiga la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, debiendo entenderse que la correcta formación del censo electoral y el adecuado desarrollo del proceso electoral trascienden los intereses individuales para afectar al interés de la colectividad”, apoyándose en interpretaciones jurídicas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, según recoge el auto en su Fundamento de Derecho Primero. En el auto de cierre de instrucción, dictado el 9 de julio, el juez consideraba que “de todo lo actuado se desprende que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal, siendo atribuido a José Gracia Ruiz”.
En el procedimiento, la Asociación de perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde (Zaragoza), personada como acusación popular, acusa al encausado de ser “autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, en régimen de comisión por omisión” y, de forma alternativa, “de un delito electoral continuado”.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones al considerar que “los hechos denunciados no revisten carácter delictivo alguno”, al no estar debidamente acreditada la perpetración de los delitos denunciados.
El origen del conflicto
Los ciudadanos de Monterde llevan meses denunciando la situación provocada por su alcalde y han celebrado varias concentraciones frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, o La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. Varios vecinos detectaron problemas con sus posesiones en el municipio a la hora de arreglar internamente una herencia.
Todo comenzó cuando, según explicaron los manifestantes, una mujer de la localidad falleció y, al comprobar su familia el estado de sus bienes para heredarlos, se percataron de que el propietario de la casa era el Ayuntamiento de Monterde. La sorpresa fue tal que, ante ese descubrimiento, otros vecinos hicieron lo mismo y, en muchos casos, el resultado de la consulta fue el mismo. Desde entonces, los habitantes de Monterde y Llumes, una pedanía del municipio, se están movilizando para hacer públicos las «injusticias y los abusos» de su regidor. «Luchamos contra un alcalde que utiliza al ayuntamiento para quitar las casa, almacenes, bodegas y tierras a sus vecinos», proclamaron.
