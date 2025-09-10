Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón presenta su denuncia contra el actor Toni Albà por injurias e incitación al odio contra Lambán

Albà publicó en sus redes que no se alegra "nunca" del fallecimiento de una personas "pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”

Javier Lambán recibió la Medalla de Aragón en abril de 2023.

Javier Lambán recibió la Medalla de Aragón en abril de 2023. / Europa Press

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El Consejo de Gobierno ha acordado la presentación de una denuncia ante el juzgado competente por injurias e incitación al odio por un mensaje que publicó el actor Toni Albà en la red social X sobre el expresidente de Aragón Javier Lambán tras su fallecimiento.

La autorización incluye la personación en la causa judicial que pudiera abrirse, informan fuentes del Gobierno aragonés, que el pasado 25 de agosto ya denunció el caso ante la fiscalía.

Los hechos denunciados se produjeron el pasado 15 de agosto, cuando el actor catalán Toni Albà, a través de su cuenta @tonialba, contestaba a otra publicación del medio de comunicación El Nacional que comunicaba el fallecimiento de Javier Lambán.

En su respuesta, Albà publicó: "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”.

Noticias relacionadas y más

El Gobierno de Aragón considera este mensaje ofensivo y denigratorio hacia la figura del expresidente y la propia institución que Lambán representaba. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
  2. Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
  3. La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
  4. La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
  5. Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
  6. Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
  7. Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
  8. La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia

Aragón presenta su denuncia contra el actor Toni Albà por injurias e incitación al odio contra Lambán

Aragón presenta su denuncia contra el actor Toni Albà por injurias e incitación al odio contra Lambán

La primera fase de la reforma del parque del Tío Jorge de Zaragoza rondará los 4,4 millones: ¿Habrá Cincomarzada?

La primera fase de la reforma del parque del Tío Jorge de Zaragoza rondará los 4,4 millones: ¿Habrá Cincomarzada?

El Paseo de las Damas continúa con su recuperación tras una nueva apertura

El Paseo de las Damas continúa con su recuperación tras una nueva apertura

Las obras en el Coso y la plaza San Miguel de Zaragoza empezarán el 20 de octubre y concluirán antes de lo previsto

Las obras en el Coso y la plaza San Miguel de Zaragoza empezarán el 20 de octubre y concluirán antes de lo previsto

Cariñena, ganador del Premio Pueblo Cultural del Año

Cariñena, ganador del Premio Pueblo Cultural del Año

La Generalitat se persona en la ejecución de la sentencia para el regreso de las pinturas de Sijena

La Generalitat se persona en la ejecución de la sentencia para el regreso de las pinturas de Sijena

Cadrete arranca sus días grandes con gran ilusión

Cadrete arranca sus días grandes con gran ilusión

Día mundial para la prevención del suicidio: cada tres días se quita la vida una persona en Aragón

Día mundial para la prevención del suicidio: cada tres días se quita la vida una persona en Aragón
Tracking Pixel Contents