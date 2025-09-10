Aragón presenta su denuncia contra el actor Toni Albà por injurias e incitación al odio contra Lambán

El Consejo de Gobierno ha acordado la presentación de una denuncia ante el juzgado competente por injurias e incitación al odio por un mensaje que publicó el actor Toni Albà en la red social X sobre el expresidente de Aragón Javier Lambán tras su fallecimiento.

La autorización incluye la personación en la causa judicial que pudiera abrirse, informan fuentes del Gobierno aragonés, que el pasado 25 de agosto ya denunció el caso ante la fiscalía.

Los hechos denunciados se produjeron el pasado 15 de agosto, cuando el actor catalán Toni Albà, a través de su cuenta @tonialba, contestaba a otra publicación del medio de comunicación El Nacional que comunicaba el fallecimiento de Javier Lambán.

En su respuesta, Albà publicó: "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”.

El Gobierno de Aragón considera este mensaje ofensivo y denigratorio hacia la figura del expresidente y la propia institución que Lambán representaba.