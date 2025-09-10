Aragón reacciona a la ley antitabaco y pone el ojo en la hostelería como principal perjudicado

Vaya por delante que "el tabaquismo es un problema de salud pública de primer orden" y que el Gobierno de Aragón "apoya todas aquellas medidas que permitan evitar este hábito nocivo para la salud, especialmente entre los menores". Pero, una vez hecha esta afirmación, desde el Ejecutivo aragonés reciben el anteproyecto de ley, que amplía los espacios libres de humo, tanto del procedente del tabaco como de los productos relacionados, con ciertas reticencias por los efectos que pueda tener en sectores con mucho peso, como el de la hostelería.

La futura norma incluirá, entre otras muchas, la prohibición de fumar -incluyendo los vapeadores- en las terrazas de los bares y restaurantes. De ahí que el Gobierno de Jorge Azcón considere necesario "contar con los agentes del sector", además de los pacientes y los profesionales sanitarios para implementar actuaciones que "verdaderamente" sean útiles para combatir el tabaquismo.

"No se puede pretender, por ejemplo, poner en marcha medidas que afectan a sectores como la hostelería y el ocio, poniéndoles la responsabilidad de acabar con el tabaquismo, sin ofrecer ningún tipo de ayuda para superar la situación", declaran desde el departamento de Sanidad, que ven necesario que esta ley vaya acompañada de una financiación "adecuada".

Por ello, insisten en que desde el Ministerio de Sanidad, "deberían conseguir unos presupuestos generales que posibiliten poner en marcha medidas eficaces de este tipo", en una clara referencia a la falta de consenso político para aprobar unas cuentas en este 2025. Situación que, por cierto, comparten en Aragón, donde Azcón no tiene la mayoría para sacar adelantes las cuentas de 2026, prorrogadas también este año.

Más allá de valorar las medidas que incluye el anteproyecto, aprobado ayer en el Consejo de Ministros, desde el Gobierno aragonés urgen a que el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García Gómez "se ponga a trabajar en serio y destine recursos económicos a programas en salud para deshabituación tabáquica y tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco".

Aún hay más porque utilizan la propuesta para acusar al Gobierno de España -competente en la materia- de "imponer" en lugar de utilizar el diálogo "ignorando" a los expertos en la adopción de medidas efectivas.

Este anteproyecto de ley tendrá que recibir ahora los informes de los órganos constitucionales para volver a pasar por el Consejo de Ministros antes de recalar en el Parlamento.