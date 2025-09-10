Sin avances en la negociación de Covisian: la empresa mantiene el ere

CCOO Aragón ha participado este martes en la segunda reunión --la primera tras la constitución formal de la mesa negociadora-- del Expediente de Regulación de Empleo (ere) planteado por la empresa Covisian en su centro de trabajo del polígono La Charluca de Calatayud y ha exigido recolocaciones.

La dirección de esta compañía tecnológica mantiene, por el momento, su propuesta de 67 extinciones, pese a mostrar cierta receptividad a las propuestas sindicales.

Desde CCOO han trasladado que existen "posibilidades reales" de recolocación de parte de la plantilla, lo que reduciría de forma significativa el número de despidos. Además, han defendido que, en caso de que finalmente se produzcan extinciones, estas sean "de carácter voluntario y no forzoso".

CCOO reclama a la empresa más información y documentación, ya que la aportada hasta ahora resulta insuficiente para que la representación legal de las personas trabajadoras pueda realizar su labor de manera adecuada.

La próxima reunión está prevista para el martes 16 de septiembre, en la que CCOO seguirá defendiendo la viabilidad de las recolocaciones y la necesidad de limitar el impacto social del ere.