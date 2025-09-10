Cadrete arranca sus días grandes con gran ilusión

Casi de vuelta a la rutina, las fiestas de Cadrete en honor al Santo Cristo comenzarán este jueves 11 cuando tenga lugar la lectura del pregón a cargo de las bibliotecarias de Cadrete, y el posterior chupinazo y recorrido de carrozas por las calles de la localidad. «Es un gesto muy bonito de reconocimiento a la cultura y a la importancia de la biblioteca como espacio comunitario», reconoce José Bellido, alcalde de Cadrete. Por la noche se podrá bailar al ritmo de los Djs Marcos Aznar y Erik Romero.

Aunque las fiestas se prolongarán hasta 15 de septiembre, los cadretinos y cadretinas ya pudieron disfrutar de tres jornadas festivas del 5 al 7 de septiembre. En estos días, los vecinos y visitantes tuvieron un preludio de las fiestas. Los cabezudos salieron a recorrer las calles de la localidad, la fiesta de la cerveza estuvo amenizada por el show de Carlos Crash, los jóvenes disfrutaron del scape room Pirata que había en la biblioteca municipal y, por la noche, los Djs Coloma y Sergio Originals hicieron vibrar Cadrete.

El sábado prefestivo estuvo marcado por el concurso de ranchos y sangrías, la actuación del ilusionista Asier Cortés y el homenaje a los hermanos Muñoz, con el tributo a Estopa, Dstrangis. Además, por la noche brillaron las reinas de las fiestas 2025, presentadas por el showman Javier Segarra, y bailaron al ritmo del grupo de Leyendas del Pop y la música de los Djs Coloma, Sergio Originals y Steve Lagarto.

Por último, el domingo se disputaron varios concursos y finales, como el de guiñote o pádel. También hay que destacar la comida homenaje a la tercera edad y la actuación de Bonsai. Los más pequeños disfrutaron del espéctaculo Diver Tiktok, y los adultos de un tardeo country con toro mecánico. «Son días de reencuentros, de música, de alegría en las calles y de momentos que quedan en la memoria de todos».

Comienzo oficial

Tras la jornada de este jueves 11 con el pregón y el chupinazo, el viernes 12, las peñas serán las grandes protagonistas, ya que realizarán el pregón de peñas, este año el honor recae sobre la peña El Derrape, y su posterior recorrido de peñas con la temática fiesta de pijama. La cena popular será un bocadillo de tortilla de patata, mientras comience la primera sesión de la orquesta Marfil. El primer encierro de vacas será a cargo de la ganadería El Ancla, a la que le seguirá la segunda sesión de la orquesta y la disco móvil a cargo del personaje mediático El Cejas. A él se le sumará el Dj Aaron MVP.

El 13 de septiembre empezará con la diana floreada y el encierro matinal. Tras un paseo familiar en bicicleta, los más pequeños disfrutarán del espectáculo infantil Patrulla Canina. Tras la comida popular Trae lo que quieras, la charanga Aires del Huerva acompañará a todos los que quieran hasta la plaza de toros donde se celebrará el concurso de recorte libre. La tarde seguirá la tónica del día anterior, con una primera sesión de baile a cargo de la orquesta Jarana, el encierro de vacas y la segunda de baile. A continuación, la disco móvil, estará al cargo de los Djs John y Dany BPM.

El domingo se honrará al Santo Cristo con una gran ofrenda floral, procesión y misa baturra. El posterior vermú popular llegará al finalizar los actos religiosos. «Queremos mantener vivas nuestras tradiciones, como las ofrenda floral, procesiones o concursos populares, pero al mismo tiempo ofrecer nuevas propuestas atractivas», comenta Bellido. Por la tarde se celebrará el Súper Gran Prix en la plaza de toros y la actuación del grupo Copacabana. Para la noche, el productor de la Potra Remix, el Dj Fernando Moreno, hará parada en Cadrete durante la disco móvil.

Las fiestas de Cadrete se despedirán el lunes 15 con los cabezudos, la comida de hermandad y la actuación de la revista musical Fantasía de Luis Pardos. Por último, los fuegos artificiales fin de fiestas pondrán el broche de oro a unas jornadas de celebraciones cargadas de buen ambiente, música y diversión, que no dejará indiferente a ningún vecino ni visitante.

«Queremos que las fiestas sean inclusivas, participativas y que fortalezcan los lazos entre vecinos. En definitiva, que seamos un pueblo unido, alegre y con raíces y podamos vivir unos días festivos al gracias gran trabajo del concejal de Festejos, Jesús García, la Comisión de Fiestas, asociaciones y voluntarios», comenta el alcalde de Cadrete, José Bellido.