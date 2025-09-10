Capital Energy promueve en Valdejalón dos parques eólicos para su centro de datos de Cariñena

La compañía española Capital Energy promueve en la comarca de Valdejalón dos parques eólicos para abastecer el campus de centros de datos que a través de la mercantil box2bit (vinculada a los Martín Buezas, propietarios de ambas empresas) levantará en Cariñena con una inversión total de 3.400 millones de euros. La energética levantará dos plantas de generación limpia con 11 aerogeneradores que suman una potencia de 67 megavatios (MW) en los municipios de Ricla, Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón que verterán energía tanto a la red de transporte como al complejo tecnológico.

Tanto los parques eólicos como las infraestructuras de evacuación se incluirán en el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) que el Gobierno autonómico está tramitando y que permitirá recortar los plazos administrativos a la mitad. Sin embargo, el servicio provincial de la dirección general de Energía y Minas ha sometido la documentación a información pública antes de conceder la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción.

Las plantas de renovables se promueven desde la mercantil Quantum Green Hub, una sociedad propiedad de la familia Martín Buezas, dueña a su vez de Capital Energy. Los parques eólicos reciben el nombre de La Media Villa (de 36 MW) y Graitas (30 MW) y suponen una inversión que ronda los 50 millones de euros, aunque la cuantía definitiva dependerá de la alternativa que resulte seleccionada después del procedimiento administrativo. Se incluyen en la tramitación la construcción de la subestación eléctrica Graitas 30/220 kV, la ampliación de la subestación eléctrica Pre-Rueda Promotores 400/220 kV, la línea aérea que conectará la subestación Graitas con la del centro de datos y una segunda línea aérea que conectará las subestaciones Graitas y Pre-Rueda Promotores.

En ambos parques se plantea la instalación de unos aerogeneradores similares a los de la serie Nordex N175/6.X, con un diámetro de rotor de 175 metros y una altura de buje de 142 metros. El tiempo estimado para llevar a cabo la instalación oscila entre los ocho meses del parque de menor potencia y los nueve meses del de mayor capacidad. Las alegaciones que se estimen oportunas deben formularse en el plazo de quince días desde la publicación de la documentación este martes en el Boletín Oficial de Aragón.

Son instalaciones que se sumarán a otros parques del conglomerado de Capital Energy que cuentan con acceso y conexión en modalidad autoconsumo en la subestación Rueda de Jalón 400 (Red Eléctrica). Este hecho es el que permite tanto evacuar la energía a la red de transporte como alimentar a la futura instalación de consumo, es decir, el centro de datos denominado como Campus Ebro. El proyecto contempla cinco edificios dedicados a albergar procesadores y se estima un desarrollo en tres fases que se pondrán en funcionamiento de forma progresiva hasta 2032. El promotor estima un volumen de inversión de 1.632 millones de euros en la primera fase, a los que inyectará otros 1.088 millones de euros en la fase 2 y 680 millones de euros en la fase 3.