CATL presenta en Múnich las baterías que fabricará en la gigafactoría de Zaragoza

La multinacional china CATL, líder mundial en producción de baterías, ha elegido el Salón del Automóvil de Múnich para presentar su desarrollo más avanzado, la nueva batería Shenxing Pro. El anuncio, realizado este lunes, tiene especial relevancia para Aragón, ya que estos modelos de última generación serán los que se fabriquen en la futura gigafactoría que la compañía construirá en Figueruelas en alianza con el grupo Stellantis, a escasos kilómetros de la planta de Stellantis.

Se trata de la primera batería de fosfato de hierro y litio (LFP) del mundo capaz de lograr un suministro sostenido de alto voltaje, potencia mantenida, sin fuego ni humo tras una fuga térmica. Diseñada para satisfacer las necesidades de movilidad eléctrica en Europa, Shenxing Pro establece nuevos estándares en seguridad, vida útil, autonomía y carga ultrarrápida. Por todo ello, la compañía asiática considera que se posiciona como la «solución óptima» para una rápida expansión mercado europeo de vehículos eléctricos.

La batería está equipada con la tecnología NP 3.0, patentada por CATL, que representa un gran avance en la innovación de estos sistemas de almacenamiento. Su principal virtud es la capacidad de evitar la propagación de fallos internos y garantizar suministro eléctrico estable incluso en situaciones extremas, sin humo ni fuego. Según los responsables técnicos de la compañía, este sistema permite mantener el vehículo en funcionamiento durante más de una hora tras una fuga térmica, ofreciendo tiempo suficiente para una evacuación segura.

CATL presentó dos versiones, una de larga duración, con 758 kilómetros de autonomía WLTP (distancia máxima) y una vida útil récord de hasta 12 años o un millón de kilómetros; y otra de supercarga, capaz de recuperar 478 kilómetros en solo diez minutos de conexión. Incluso en climas extremos, a 20 grados bajo cero, mantiene un rendimiento estable, lo que la convierte en la batería más rápida y fiable de su segmento en el continente.

Shenxing Pro incorpora las innovadoras celdas de modelo Wave de CATL, con un diseño de hombro elevado y tecnología de compartición de espacio. Esta es la primera batería del mundo que permite sistemas de refrigeración y fijación desde cualquier dirección, a diferencia de las limitadas opciones anteriores. Consigue una supresión de vibraciones omnidireccional, lo que aumenta la rigidez del paquete de baterías en un 25% y duplica su durabilidad.

Al combinar estos avances, la compañía china considera que con este lanzamiento redefinirá la movilidad eléctrica en Europa, al ofrecer una seguridad sin precedentes, una mayor autonomía, una vida útil excepcional y un rendimiento de carga ultrarrápido.

"Shenxing Pro fusiona a la perfección los estándares de seguridad de primer nivel con las necesidades de movilidad, ofreciendo una experiencia más segura, eficiente y sin preocupaciones en cada viaje", afirmó el Lingbo Zhu, director de tecnología de la Unidad de Negocios Internacionales de CATL.

Un mercado en crecimiento

La presentación llega en un momento clave para la automoción europea. La cuota de mercado de los vehículos eléctricos ha pasado del 23% en 2024 al 26% en el primer semestre de 2025, y la Agencia Internacional de la Energía prevé que a final de año alcance el 29%, con más de cuatro millones de unidades vendidas. Sin embargo, persisten las dudas de los consumidores sobre autonomía, seguridad y costes, cuestiones que CATL quiere resolver con Shenxing Pro.

La compañía ya cuenta con alianzas con más del 90% de los fabricantes europeos y con tres grandes bases de producción en Alemania, Hungría y España (Zaragoza). Su estrategia, recalcan desde la empresa, pasa de producir “para Europa” a producir “en Europa y desde Europa”, con el objetivo de consolidar un ecosistema propio de movilidad eléctrica.

Con una inversión de más de 11 000 millones de euros en operaciones en viejo continente, CATL destaca que ha creado miles de empleos y ha impulsado el talento local mediante colaboraciones con universidades e instituciones de formación profesional.

La conexión aragonesa

El lanzamiento de Múnich tiene una derivada directa en Aragón. La planta que CATL proyecta en Figueruelas fabricará estas baterías para abastecer a Stellantis y a otros fabricantes europeos. La inversión, estimada en más de 4.100 millones de euros, será la mayor iniciativa industrial de la historia reciente de la comunidad.

El complejo, que ocupará más de 200 hectáreas, generará unos 4.000 de empleos directos y se integrará en la cadena de valor del automóvil aragonés, hoy liderada por la factoría de Stellantis y por un amplio tejido de proveedores. Para Aragón, se trata de un proyecto estratégico que asegura su posición como polo de electromovilidad en el sur de Europa.

