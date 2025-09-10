La contracrónica de la presentación del hub de Defensa de Aragón: Tregua institucional para no tener que salvar el mundo

La Sala de la Corona es el lugar elegido por el Gobierno de Aragón para presentar todos los proyectos de calado «histórico» de la actual legislatura. Bien por el compañero de viaje, bien por la magnitud futura que puede alcanzar la historia, el hub de la Defensa entró hasta el corazón del edificio Pignatelli que acoge al Ejecutivo aragonés. Dos horas de un acto sin grandes anuncios, con alguna nota de color, pero ninguna sorpresa, en las que Gobierno de España y DGA agitaron banderas blancas, firmaron tregua momentánea y se presentaron aliados para afianzar la paz mundial generando un ecosistema militar.

Llegaron juntos Margarita Robles, ministra de Defensa, y Jorge Azcón, presidente de Aragón, a una cita con centenares de invitados. Muchos vinculados a empresas del sector de la defensa y muchos otros relacionados con esos sectores tecnológicos, logísticos, formativos y sociales que esperan pescar en el río ordenado que pretenden montar Gobierno central y Ejecutivo aragonés en suelo autonómico. Uno de ellos el expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, hoy consejero en Adelte Group, una firma ingeniera especializada en pasarelas de embarque para puertos y aeropuertos. El expresidente culé es también consejero de Equipo Facility Services-EFS. Esta segunda empresa se dedica al mantenimiento de terminales y equipos electromecánicos.

Papel importante tendrá también el Ayuntamiento de Zaragoza: Natalia Chueca, que abrió plaza, ofreció suelo (sin determinar parcelas) y el talento de la capital aragonesa a Robles. También le recordó a la ministra que el germen del proyecto, al parecer de la regidora, estuvo en la plaza del Pilar y desde ahí voló al Ministerio de Defensa.

Miguel Ivorra, jefe de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria del Ministerio de Defensa y el hombre elegido por Robles para impulsar el hub para el ministerio, y Alejandro Ibrahim, director del Aeropuerto de Teruel, fueron los responsables de presentar la parte más técnica de la jornada. Mantuvieron en un ay a todos los presentes, a la espera de desvelar el número de empresas, las localizaciones o cuándo se iba a ver sobre el territorio el nombre del hub. Ni lo uno, ni lo otro, ni tampoco: el acto se cerró, incluso tras las intervenciones políticas, sin pasar del apretón de manos y de la puesta en escena de que la política sirve para mucho más cuando las instituciones (y los partidos) colaboran más y se gritan menos.

Azcón destacó ese momento «histórico» que su Aragón escribe día a día, aupado por inversiones milmillonarias y soñando con ser el eje tecnológico sobre el que gire Europa. El mundo, aún, queda lejos en lo que respecta a nuevas tecnologías, pero no para el proyecto militar de Azcón. El ataque ruso a Polonia puso la guinda de «jornada histórica»: mientras los drones vuelan, Aragón responde, pensarían los más soñadores.

El protocolo se lo saltó el presidente aragonés al dejar a Robles cerrar la jornada. La ministra hizo lo mismo: una placa sella la alianza entre el Gobierno central, el Gobierno de Aragón y «toda la sociedad aragonesa» con lo militar y las Fuerzas Armadas como centro del abrazo político social. Lo entregó Robles tratando de tú a Azcón, desterrando el usted a tiempos pasados y abrazándose con el presidente del Ejecutivo autonómico.

Robles, habitual en Zaragoza por el poderío militar, afirmó que la paz se construye con proyectos como este. Antes había estado con Felipe VI, participante de unas maniobras en la base aérea, para redondear la representación del Estado en la comunidad.

Fuera, frente a la sede del Gobierno de Aragón, la plataforma Aragón por la Paz rechazaba en una tímida concentración el proyecto y pedía que el dinero invertido fuera para gasto social. Mientras, las instituciones levantaban en el Pignatelli el escudo para el futuro militar que nadie quiere.