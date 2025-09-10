Día mundial para la prevención del suicidio: uno de cada tres días se quita la vida una persona en Aragón

Cada tres días se suicida una persona en Aragón. Una realidad escalofriante que se desprende del Instituto Nacional de Estadística (INE), que concreta que el año pasado se quitaron la vida 120 personas en la comunidad aragonesa. Son 16 más que las que lo hicieron el año anterior (104). Y muchos de ellos, jóvenes. Según los datos del INE, esta fue la causa de defunción de 36 aragoneses de entre 15 y 44 años en 2024 y de 33 personas comprendidas en este mismo rango de edad en 2023. Toda una serie de datos que preocupan a los profesionales de la salud mental, que este 10 de septiembre, día mundial de la prevención del suicidio, recuerdan: "Existe ayuda".

El psiquiatra zaragozano Javier García Campayo advierte de que el suicidio es la primera causa de muerte en personas de entre 35 y 44 años y la segunda en los comprendidos entre los 15 y 26 años. A su alerta se suman los datos del INE que concretan que el año pasado se suicidaron en Aragón 27 personas que tenían entre 30 y 44 años y otras 9 de menor edad.

Estas cifras desgarradoras, no solo del suicidio juvenil sino de todas las edades en su conjunto, se mantienen en Aragón desde hace ya un tiempo. En la última década, esta ha sido la causa de muerte de entre 100 y 120 personas, alcanzando su mínimo en 2015 (100) y su máximo solo un año después (120 en 2016, cifra que se repitió en 2024). "Somos la cuarta comunidad con mayor tasa -asegura Campayo-. No parece que vaya a más, pero desde hace algún tiempo estamos a la cabeza". Según concreta, la media es de 10 suicidios por cada 100.000 habitantes, dos puntos por encima de la nacional, fijada en 8.

La ideación suicida entre los jóvenes

Y tanta preocupación despiertan las altas tasas de suicidio registradas en los últimos años como las de ideación suicida, también punteras entre los más jóvenes. Son varios los estudios que, como el de Riesgo Suicida en Contextos Escolares compartido el pasado febrero e impulsado por la Universidad de Zaragoza, evidencian esta realidad, con datos como que un 6,7% de los estudiantes había intentado quitarse la vida en el último año. Según especifica Campayo, los intentos son 10 veces más frecuentes que los suicidios consumados.

En la línea de ayudas de la Fundación Anar, destinada a niños y adolescentes en riesgo, la ideación suicida es la causa de salud mental que más atienden. "Concretamente, en 2024 ha supuesto el 27,4% de los casos consultados en menores de edad", indica Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda. "Va en cabeza en los últimos tres años", añade, y concreta que estos porcentajes se corresponden a 4.029 casos, más de 1.120 intentos de suicidio ya iniciados (1.124).

La mayor parte de las llamadas que reciben llegan de mujeres porque, concreta Díaz, ellas suelen tener más integrada la comunicación. El rango de edad en el que más casos ven es el comprendido entre los 13 y los 17 años. "Los jóvenes son, junto a las mujeres quienes más intentan quitarse la vida", sostiene en la misma línea Campayo.

El psiquiatra subraya que esta conducta "no se puede minimizar". "(El que se intenta suicidar) está con un sufrimiento tremendo, emocionalmente no está bien", afirma. Campayo explica que muchas veces es también una forma de "llamar la atención" del entorno, de expresar que se necesita ayuda.

Educación abrió 820 protocolos por ideación suicida en 2024 El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón abrió 820 protocolos por ideación suicida el curso pasado, una cifra un 7% superior a la del año lectivo anterior. Aunque el incremento alarma y es constante, desde la consejería que dirige Tomasa Hernández recordaron que esa subida fue proporcionalmente inferior a la que se produjo del curso 22-23 al siguiente (18%). El anterior, el incremento también fue mayor (36%). Este comportamiento, apuntaron, "podría augurar el principio de un cambio de tendencia". No obstante, desde el Departamento de Educación tienen el foco puesto en atajar esta conducta, más después de detectar en el curso 2023-2024 dos casos de ideación suicida en la etapa de Infantil. Este y otros factores llevaron a la Unidad Técnica de Salud Mental en el ámbito educativo, que ayuda a los centros escolares a mejorar la detección e intervención de esta conducta, a duplicar sus actuaciones durante el curso pasado: de 99 intervenciones pasó a 201. Con todo, cabe destacar que el 76% de las actuaciones que realizó esta unidad el curso pasado se produjo en la etapa en la más se ha incrementado la ideación suicida, que es en Secundaria. Además, Educación tiene en marcha desde el pasado enero dos proyectos piloto de prevención: Rebién, dirigido a Infantil y al primer ciclo de Primaria, y Henka, destinado a los alumnos de Secundaria. Según anunciaron desde el departamento, en el curso escolar que acaba de comenzar, el primer programa llegará a más de 5.000 estudiantes, con el objetivo de "desarrollar competencias socioemocionales, identificando y regulando sus emociones, y trabajando el respeto mutuo". Por su parte, el programa Henka llegara este mes de septiembre a 40 centros de todo Aragón y se aplicará en estudiantes de 1º y 2º de ESO. Desde Educación apuntaron que "el reto es enseñar a afrontar de forma saludable las adversidades y prevenir la aparición de problemas de salud mental en adolescentes".

De ahí a que ambos expertos hagan hincapié en, además de prevenir, detectar. "Muchas veces, el menor de edad llama pero no cuenta que tiene ideación suicida", dice Díaz. Por eso, los expertos están alertas a posibles "síntomas". Díaz cita algunos de ellos: "Se pueden ver cambios bruscos en el comportamiento o en el estado de ánimo, una estrepitosa bajada del rendimiento escolar, un aislamiento social prolongado, pérdida de intereses, de amistades o de relaciones de grupo, o incluso muestras como cartas o mensajes de despedida".

Precisamente detectar estos cambios conductuales es el objetivo que persigue el estudio internacional SMARTomicS liderado por Campayo con el Grupo de Investigación en Salud Mental en Atención Primaria del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS). En él van a participar 300 personas de Aragón que tengan 12 años o más y que alguna vez hayan intentado quitarse la vida. El objetivo es haber contactado con estos voluntarios antes de diciembre para poder tener los resultados el próximo año. "Estamos contentos por ahora, pero todavía nos queda un poco. Animamos a la gente a que se apunte", dice.

El psiquiatra apunta también a otra forma, "la mejor", de prevención: "Hablar". "Decir que hablar de suicidio es meter esa idea en la cabeza a la gente es absurdo. Sentir que hay gente fuera que te apoya, que te presta ayuda, es importante. El que tiene ideación suicida quiere contactar con alguien", asegura Campayo, que afirma que "el apoyo social percibido es el mayor protector de la salud mental".

Porque, recuerdan ambos expertos, "existe ayuda". "Las Líneas de Ayuda de ANAR están formadas por profesionales que tienen formación especializada. Estamos disponibles 24 horas todos los días del año", sostiene su directora. El número de atención para los menores en Aragón, "gratis y confidencial", es 116 112. Para los adultos es 600 50 51 52.