La Generalitat se persona en la ejecución de la sentencia para el regreso de las pinturas de Sijena
El Gobierno catalán alega "interés directo y legítimo" para participar en el proceso de vuelta de los murales
La Generalitat de Cataluña también entra en el regreso de las pinturas de Sijena a Aragón. El Gobierno de la comunidad autónoma vecina ha solicitado a la jueza que admita su figura como personada en el procedimiento de ejecución para el traslado de los murales desde el MNAC hasta el Monasterio de Sijena. Cataluña recuerda así su presencia en el procedimiento principal y hace uso de su derecho para velar por el patrimonio que se haya en su territorio.
En un escrito remitido hace una semana, el gabinete jurídico de la Generalitat de Cataluña recuerda que esa administración fue "parte demandada adhesiva" en el proceso general sobre las pinturas de Sijena. Destaca, además, que la Generalitat fue "parte en los incidentes de ejecución provisional" de esa sentencia cuando el Juzgado, antes que el Supremo, decretó el cumplimiento. El Gobierno catalán hace referencia así a sucesos que acontecieron en 2014 y 2016, años en los que se dieron los primeros pasos judiciales.
"Ejecutante y ejecutado en este procedimiento son la comunidad autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (ejecutantes) y el MNAC (ejecutado", afirma el escrito remitido por la Generalitat, que cita la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 13, para justificar su petición de aparecer personada en la causa.
Fuentes del Gobierno de Aragón consideran la aparición de la Generalitat como "una maniobra para intentar dilatar más el cumplimiento de la sentencia y la obligación de la devolución de las pinturas murales a Sijena". Desde el Ejecutivo aragonés se recuerda que la Generalitat forma parte del patronato del MNAC, órgano que decide las acciones del museo catalán, y por tanto "tiene capacidad para reclamar el cumplimiento de las sentencias". "Lamentamos las maniobras de obstrucción que continúan realizando en este sentido", concluyen desde la DGA.
