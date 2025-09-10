El Hub de Defensa de Aragón echa a andar: "Aragón quiere ser parte de lo que va a pasar en la industria de la Defensa"

El hub de Defensa de Aragón ya es una realidad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han liderado este miércoles la presentación de uno de los proyectos “bandera” de las instituciones aragonesas para la presente legislatura. Una iniciativa para poner, aún más, a la capital aragonesa en el mapa militar nacional y continental.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado en su intervención “la leal colaboración institucional” y se ha mostrado “orgulloso” de los acuerdos alcanzados con el Gobierno central, de otro color político. “Hay una sincera voluntad de colaborar por las distintas administraciones”, ha resumido Azcón, que cree que el hub de Defensa es “una iniciativa en la que la DGA cree firmemente y puede tener un impacto en la economía, la sociedad, el territorio aragonés y toda España”.

Azcón ha analizado que el contexto internacional está caracterizado por “la incertidumbre global”, para una gente que “no está dispuesta a taparse los ojos”. El mensaje “más importante” del presidente de la DGA en esta presentación ha sido que “Aragón quiere ser parte de lo que va a pasar en la industria de la Defensa”. El popular se ha mostrado orgulloso de presidir “la comunidad autónoma que más militares en términos relativos tienen en España”. Azcón ha asegurado que en el territorio se es “consciente” de que la industria de la Defensa “va a formar parte de uno de los motores de desarrollo en la comunidad” y que el Ejército “forma parte de los valores que caracterizan a la comunidad”.

Hasta 113 empresas forman ya parte del hub de Defensa de Aragón, según ha revelado el propio Azcón, que ha recordado que en la DGA “se han mantenido reuniones con empresas punteras del sector”. El líder del Ejecutivo aragonés ha destacado planes del IAF para favorecer la digitalización, la innovación o las conexiones entre startups y empresas del sector de la Defensa. “Va a ser diferencial y va a impulsar la industria aragonesa”, ha resumido Azcón, que ha asegurado que con el desarrollo del sector llegarán “puestos de alta cualificación”, lo que convierte el anuncio del hub, a su juicio, en “una noticia especialmente buena para los jóvenes”.

“Invirtiendo en sectores estratégicos que van a transformar el futuro de la comunidad y del país”, ha aseverado Azcón, que ha calificado de “oportunidad histórica” para Aragón el aumento nacional de la inversión militar. El presidente ha agradecido al centenar de empresas apuntadas su colaboración y ha asegurado que la presentación de este miércoles es solo un primer paso: “Significa que Aragón está preparada para albergar más proyectos y tiene lógica que la comunidad que más relación tiene con el ejército siga siendo colaboradora”.

El presidente aragonés ha ampliado el horizonte del hub de Defensa y ha vuelto a celebrar el momento económico e inversor que atraviesa la comunidad. Para Azcón, "una etapa extraordinaria" respecto a "la prosperidad" de la comunidad. El líder de la DGA ha vuelto a recordar el objetivo del "pleno empleo", con el cuarto mejor dato de paro en España: "No es casualidad, es el esfuerzo de todos los aragoneses y el liderazgo de toda la sociedad".

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha ligado el futuro impacto industrial del hub de Defensa con las numerosas inversiones en el sector tecnológico que han aterrizado en la comunidad desde su llegada al Pignatelli. "La realidad es que Aragón, en lo que se refiere a infraestructuras tecnológicas y los centros de datos que serán el eje del desarrollo de la IA, está por delante", ha resumido Azcón, poniendo a la comunidad autónoma a la altura de capitales europeas como París o Londres.

Chueca pone en valor el papel de Zaragoza en el origen del hub

Chueca ha sido la encargada de abrir el acto, afirmando que la intención del hub es lograr que “Zaragoza, Aragón, España y Europa sigan siendo tierra de paz, de defensa de los derechos humanos, de riqueza, de oportunidades y modelo de convivencia”. La alcaldesa de Zaragoza ha puesto en valor “la experiencia en el sector de la logística, los centros de primer nivel de formación militar y un rico tejido empresarial del sector de defensa” que hay en el entorno de la capital aragonesa y de toda la comunidad.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante su intervención. / JAIME GALINDO

Chueca ha destacado la colaboración entre instituciones, con los clústeres, las universidades o los centros de formación caminando junto a la Administración en el estreno del hub. Del futuro complejo, la alcaldesa ha valorado su presencia en “toda la cadena de valor”, adivinando acciones en “formación, investigación, producción y operación”. “Que Zaragoza y Aragón sean el epicentro tiene todo el sentido”, ha aseverado la regidora de la capital autonómica, que ha destacado “la posición geoestratégica, el epicentro logístico o la mayor plataforma logística del sur de Europa”.

Suelo asequible, la producción de energía o “el talento local de enorme calidad que se esfuerza para estar siempre en un proceso de mejora continua” son otras de las cualidades destacadas por Chueca.

La alcaldesa ha destacado ante Margarita Robles la importancia del consistorio en la reunión inicial, hace unos meses, que tuvo lugar en el Ministerio de Defensa y en la que Azcón y Chueca presentaron la idea al Gobierno central. “Queremos que este Hub contribuya a la autonomía estratégica de España y de Europa; que fomente la investigación y la fabricación de sistemas que protejan a nuestra gente; que genere empleo cualificado y atraiga a nuestros jóvenes al servicio público y al sector de defensa; y que sea un referente de cómo la colaboración público-privada puede fortalecer la seguridad colectiva”, ha concluido Chueca.