El Hub de Defensa de Aragón se presenta en Zaragoza: las claves del proyecto

Zaragoza será el escenario este miércoles de la presentación oficial del Hub de Defensa de Aragón, un ambicioso proyecto que busca posicionar a la comunidad autónoma como un polo logístico, industrial y tecnológico en el sector de la defensa y la seguridad. Con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, el evento marca un hito en la consolidación de una iniciativa liderada por el Gobierno autonómico que combina tradición militar, innovación empresarial y cooperación interinstitucional.

¿Qué es el Hub de Defensa de Aragón?

El Hub de Defensa de Aragón es un proyecto estratégico que pretende aglutinar esfuerzos públicos y privados para desarrollar un ecosistema especializado en el sector de la defensa. Este polo busca aprovechar las oportunidades de financiación e inversión previstas en España y Europa, impulsadas por la creciente demanda de seguridad en un contexto de tensiones geopolíticas globales.

No solo se centra en la industria militar, sino que también abarca aspectos logísticos, tecnológicos y formativos, con el objetivo de generar empleo, riqueza y valor añadido para la comunidad.

El proyecto se basa en la sólida tradición militar de Aragón, que cuenta con infraestructuras clave como la Academia General Militar de Zaragoza y el Centro Universitario de la Defensa, adscrito a la Universidad de Zaragoza. Además, la región alberga un tejido empresarial diverso, con compañías como Instalaza y Escribano Mechanical & Engineering, que ya operan en el sector de la defensa con tecnologías avanzadas.

Claves del proyecto: atracción de inversiones y empleo

El Hub de Defensa busca ser un imán para nuevas empresas e inversiones, fomentando la colaboración entre entidades públicas, privadas y académicas. Un ejemplo destacado son los proyectos ya anunciados, como la inversión de 52 millones de euros que impulsa la empresa armamentística Instalaza en el polvorín de Cadrete, declarado de interés militar por el Ministerio de Defensa en 2021, que generará entre 100 y 120 empleos directos y unos 50 indirectos.

Asimismo, la ampliación de la fábrica de Escribano en Binéfar, especializada en robots para desactivación de explosivos, es otro de los proyectos que refuerzan el potencial económico de Aragón en este sector.

Cooperación interinstitucional

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Defensa, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno en la comunidad. La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha destacado la importancia de esta colaboración para consolidar un proyecto que beneficia no solo a Zaragoza, sino también a Huesca y Teruel, descentralizando el impulso del sector de la defensa.

El hub no solo se centra en la producción militar, sino también en la generación de innovación que pueda transferirse al sector civil. Esto incluye el desarrollo de tecnologías avanzadas y procesos industriales que fortalezcan la competitividad de Aragón a nivel nacional e internacional.

Formación y un posible polígono de empresas

La comunidad ya es un referente en formación militar gracias a la Academia General Militar y el Centro Universitario de la Defensa. El hub está analizando las necesidades formativas del sector para reforzar esta ventaja competitiva, asegurando una mano de obra cualificada que responda a las demandas de la industria.

Aunque aún no se ha decidido la localización definitiva del hub, se baraja la posibilidad de crear un polígono empresarial especializado en el entorno de Zaragoza. Esta ubicación aprovecharía la conectividad y las infraestructuras de la capital aragonesa, consolidándola como epicentro del proyecto.

La presentación del hub coincide con un momento clave para el sector, marcado por el aumento de la inversión en defensa en Europa debido a la inestabilidad internacional. Aragón ya dio un paso importante al participar por primera vez en Feindef, la mayor feria del sector en España, celebrada en Madrid en mayo de 2025, donde una delegación de 31 empresas aragonesas mostró su potencial. La presentación oficial en Zaragoza, con la presencia de la ministra Robles, reforzará la proyección del hub como un referente a nivel nacional.

Un proyecto con impacto local y nacional

El Hub de Defensa de Aragón no solo busca consolidar a la comunidad como un actor clave en la industria de la defensa, sino también generar un impacto económico y social positivo. Desde el Gobierno autonómico destacan que este proyecto refuerza los valores de seguridad y defensa, fundamentales para la sociedad, y posiciona a Aragón como un territorio innovador y competitivo.

Con una combinación de tradición, innovación y colaboración, el hub promete ser un motor de desarrollo para la comunidad autónoma gracias a la atracción de talento, inversión y oportunidades en un sector en pleno auge.