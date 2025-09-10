Margarita Robles ensalza el 'hub' de Defensa: "Es una puerta a un futuro de paz que no tiene color político"

Casi que resulta paradójico el hecho de que Rusia haya decidido violar el espacio aéreo de Polonia y mantener en vilo a la OTAN el día en el que Aragón ha presentado su redoblada apuesta por la industria militar. La larga trayectoria de las fuerzas armadas en la comunidad y la escalada bélica global han cristalizado en la puesta de largo del hub de Defensa de Aragón, un “día histórico” para la ministra del ramo, Margarita Robles, que ha clausurado el acto de presentación de la iniciativa en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli.

“La paz hay que protegerla”, ha sentenciado Robles, en alusión a la “agresión” de Putin a un país de la OTAN, algo para lo que considera “imprescindible” invertir para “seguir teniendo las mejores Fuerzas Armadas de Europa” y una “potencia industrial” que acompañe en innovación a los militares. “Eso es invertir en paz”, ha dicho la ministra, aludiendo a que la Defensa “no tiene un color político”.

La ministra socialista se ha saltado el protocolo para entregar al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (PP), una placa en señal de “agradecimiento y cariño” por el trato dispensado por la sociedad aragonesa al colectivo militar. “Aragón no se entiende sin las Fuerzas Armadas y éstas no se entienden sin Aragón”, ha resaltado Robles, recordando que el ministerio invertirá 42 millones de euros en el aeropuerto de Teruel para construir un centro integral de entrenamiento y movilidad aérea.

“Creemos que Aragón tiene visión de futuro en un momento que Europa tiene que potenciar su innovación para desarrollar una autonomía estratégica en el ámbito de la Defensa. La industria española es pionera y debe seguir siéndolo”, ha destacado Margarita Robles. “Con este hub que impulsa Aragón abrimos una puerta al futuro, un futuro que tiene que ser más justo, más libre y en el que trabajamos para la consecución de la paz”, ha señalado.

“Refuerzo de la seguridad, la industria y la cohesión territorial”

La arraigada trayectoria militar en las tierras aragonesas quiere subir al siguiente nivel y trasvasar a la comunidad la riqueza asociada a la industria del armamento, la defensa y la tecnología que nutre al Ejército. Con esa premisa nace el nuevo hub de Defensa de Aragón, que busca “reforzar la seguridad, la industria y la cohesión territorial”, según ha explicado este miércoles el teniente general Miguel Ivorra, jefe de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria del Ministerio de Defensa.

Ivorra ha destacado que el acto simboliza “una visión de país” que demuestra “que la Defensa no se construye en solitario, sino en colaboración entre instituciones, sociedad y tejido empresarial”. “Aragón se consolida como un polo estratégico del sector en el que la tradición industrial se combina con la innovación tecnológica”, ha señalado Ivorra, apuntando que ya hay casi medio centenar de empresas inscritas en el registro del Ministerio de Defensa, como Instalaza, Arpa o HispanoVema.

El teniente general ha asegurado que “Aragón ocupará el lugar que merece” en la industria militar, para lo que el ministerio “reafirma” su “compromiso” para que la industria española pueda nutrir de tecnología a las fuerzas armadas, algo que servirá de apoyo para que las empresas aragonesas disparen su proyección internacional.

Bien conoce su actividad el presidente del clúster aragonés de la aeronáutica, aeroespacial y defensa, Alejandro Ibrahim, quien ha detallado las características que permiten a la comunidad soñar con convertirse en un nodo de la industria militar. Ibrahim ha resaltado las infraestructuras y la ubicación estratégica de Aragón, así como los proyectos y las empresas implicadas, la conjunción con el bum de la industria de los centros de datos, claves en el almacenamiento de información digital. “Todo ello se asienta en un territorio de larga tradición militar”, ha refrendado Ibrahim, citando las cuatro infraestructuras que Defensa tiene en Aragón, a lo que se suma cuatro unidades de mando y control, seis centros de enseñanza y cuatro centros logísticos.

Del mismo modo, el responsable de Aera y director del aeropuerto de Teruel ha citado algunas de las empresas relacionadas con el desarrollo tecnológico en Aragón, como Arpa, Instalaza, Airbus, PLD Space o Stellantis, así como BSH, Aerometalic, Mecanus, UMEC o Sallén Aviación.