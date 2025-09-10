Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otoño cuántico: ciencia, cultura y cine celebran el Año Internacional de Física Cuántica

La muestra busca que los visitantes comprendan los conceptos clave de la ciencia y tecnología cuánticas, explicando su historia, experimentos sorprendentes y la investigación actual en Aragón

Presentación sobre el 'Otoño Cuántico' en Aragón.

ZARAGOZA

La física cuántica se convierte en protagonista de la programación cultural de otoño en Aragón con ‘Otoño cuántico’, un conjunto de exposiciones, charlas y actividades que combinan ciencia, tecnología, cultura y educación para acercar esta disciplina al público general.

La iniciativa incluye la exposición ‘Aragón en estado cuántico’, organizada por el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA, mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza) y abierta al público en el Centro de Historias hasta el 28 de septiembre, así como un ciclo de cine en la Filmoteca de Zaragoza y conferencias divulgativas en distintos espacios de la comunidad.

La muestra busca que los visitantes comprendan los conceptos clave de la ciencia y tecnología cuánticas, explicando su historia, experimentos sorprendentes y la investigación actual en Aragón.

Los paneles incluyen material de laboratorio, entrevistas a investigadores aragoneses y artículos de figuras fundamentales como Einstein y Heisenberg. Además, pone de relieve que la física cuántica no es solo teórica: está presente en nuestra vida diaria mediante láseres, transistores o el GPS, y abre posibilidades futuras como los ordenadores cuánticos.

Para quienes quieran profundizar, se han programado visitas guiadas: para público general, el 18 y 25 de septiembre a las 19.30 horas, mientras que los grupos escolares pueden concertarlas a través del INMA.

Además, el Centro de Historias acogerá cuatro charlas divulgativas, en la primera de las cuales, esta tarde, Luis Martín Moreno, vicedirector del INMA, hablará de “¿Por qué la naturaleza es tan rara?”.

Las charlas continuarán el viernes con José María de Teresa, presidente de la Sociedad Europea de Física, quien abordará las aplicaciones de la física cuántica en la vida cotidiana; Carlos Sáenz Gamasa se preguntará el 19 de septiembre si “todos los electrones son iguales” y Sonia Fernández Vidal, autora de bestsellers, ofrecerá un “café cuántico” el 24 de septiembre.

La Filmoteca de Zaragoza se suma con un ciclo cinematográfico del 13 al 16 de noviembre, proyectando películas inspiradoras para los investigadores, como Copenhagen, Lost Highway, Coherence, Flatland y Corre, Lola, corre.

Dentro del ciclo también destaca la exposición sobre Miguel Catalán, pionero aragonés de la física cuántica, que se inaugurará el 6 de noviembre en el Paraninfo, y la conferencia sobre el centenario de la mecánica cuántica, prevista para el 11 de noviembre. 

