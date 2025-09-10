La plataforma Aragón por la Paz rechaza el hub de Defensa y pide más inversión para gasto social

La plataforma Aragón por la Paz se ha concentrado este miércoles frente al edificio Pignatelli, minutos después del inicio de la presentación del hub de Defensa. La organización ha rechazado la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un acto en el que también se ha podido escuchar a Jorge Azcón, presidente de Aragón, y Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza. Los antibelicistas han denunciado el uso de fondos públicos para la generación de este ecosistema que impulsará la industria militar en Aragón y ha reclamado que se aumenten las partidas presupuestarias a servicios sociales.

Desde Aragón por la Paz alertan de que este proyecto supone una apuesta decidida por la industria armamentística y la conversión de Aragón en un territorio al servicio de la OTAN y de los intereses militares de Estados Unidos y Europa. “Se invierte más de un millón de euros de dinero público en reconvertir industria civil en militar y en financiar proyectos aeronáuticos vinculados al Ministerio de Defensa, mientras se recortan o infradotan las partidas para cuidados, educación, sanidad o empleo digno”, señalan.

Además, remarcan que el gasto militar es un robo a las necesidades sociales: mientras España alcanza ya el 2% del PIB en defensa, el gasto en cuidados sigue por debajo del 1% y muy lejos de la media europea. Priorizar el trabajo de cuidados de calidad mejoraría mucho más la vida de la ciudadanía que un empleo dependiente de la industria militar, cuya viabilidad se basa en la existencia de conflictos.

También advierten de que la seguridad necesaria no la ofrece el sector militar. Ninguna amenaza real se cierne sobre Aragón más allá de la propia escalada belicista que convierte al territorio en objetivo militar. El uso intensivo de campos de maniobras como San Gregorio o el desarrollo de proyectos en el aeropuerto de Teruel incrementan riesgos ambientales y sociales en zonas próximas a entornos urbanos, según los convocantes de la protesta.

Por último, señalan que este impulso militar se sostiene en propaganda y opacidad. La población desconoce las consecuencias de convertir Aragón en campo de pruebas de la OTAN y en plataforma de experimentación con drones y nuevas tecnologías bélicas. El Gobierno autonómico utiliza incluso fondos del FITE y de desarrollo sostenible para financiar estas actividades, encubriendo así un apoyo directo al Ministerio de Defensa.

La Plataforma concluye que el Gobierno de Aragón blanquea una industria letal y subordina el territorio a intereses militares ajenos a la ciudadanía: “La paz, los cuidados y los derechos sociales deben ser la prioridad, no la guerra ni el negocio armamentístico”.