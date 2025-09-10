El PSOE Aragón quiere saber la opinión de Azcón sobre "el genocidio" en Gaza

El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha preguntado este miércoles al presidente de Aragón, Jorge Azcón, su posición respecto al "genocidio" que Israel está perpretando en Palestina, para saber la postura del líder popular en la comunidad. "Queremos saber cuál es el posicionamiento de Jorge Azcón, presidente de los aragoneses, qué dice, por qué mira a otro lado e incluso por qué defiende las actitudes que lleva a cabo el gobierno de Israel", ha dicho, y ha aludido a las manifestaciones de representantes del PP aragonés en el que dicen que "reconocer el Estado de Palestina" es reconocer a "estos desgraciados".

El portavoz de los socialistas ha hecho referencia así a un reciente mensaje en redes sociales de Pedro Navarro, diputado popular en el Congreso, elegido por Zaragoza. "Reconocer el estado Palestino es reconocer a esta gentuza. Ayudar a Palestina es ayudar a estos desgraciados. Porque lo quieran o no ahora mismo Palestina es Hamas", aseveraba Navarro en su publicación.

Morales ha considerado que "la ciudadanía aragonesa no se merece que el partido que gobierna Aragón haga este tipo de declaraciones y le pedimos a Jorge Azcón que levante la voz y que diga si sigue estando al lado de los intereses de unos pocos o al lado de ese más del 82% de la ciudadanía que condena este genocidio y que quiere que acabe".

Ha anunciado que el PSOE aragonés va a iniciar una campaña para alzar la voz ante este genocidio y va a presentar iniciativas en todos los ayuntamientos, comarcas, diputaciones y en las Cortes de Aragón como muestra de la condena al genocidio israelí del pueblo palestino. "El pueblo palestino está siendo víctima de la violencia y barbarie de Netanyahu y su política de exterminio", ha dicho.

En esa línea, el portavoz socialista ha destacado el compromiso del PSOE con la paz y ha puesto el ejemplo de las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno de España y que "responden a un sentir mayoritario con los derechos humanos". "Ojalá pronto otros países adopten medidas similares", ha confiado Morales.

"Llevamos casi dos años desde el atentado del grupo terrorista Hamás contra Israel, desde ese momento tanto el PSOE como el Gobierno de España ha condenado ese atentado y ha solicitado la liberación de rehenes", ha expuesto. Ha apuntado que desde entonces estamos presenciando "un genocidio en el que se está masacrando a toda la población palestina". "Pedimos la paralización de este genocidio", ha recalcado.