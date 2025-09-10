Puente asegura que otras aerolíneas cubrirán las rutas que deja Ryanair en Zaragoza: "A rey muerto, rey puesto"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este miércoles que hay aerolíneas, como Vueling, que van a cubrir "inmediatamente" las rutas abandonadas por Ryanair en España este invierno, recalcando que "a rey muerto, rey puesto", y ha incidido en que él mismo ha trabajado en que esto se produjera a través de una serie de reuniones con las compañías.

Ryanair, la 'low cost' más potente de Europa, anunció la semana pasada una reducción de un millón de plazas en España para esta nueva temporada de invierno en respuesta al "abusivo" incremento de las tasas aeroportuarias de Aena que, según la aerolínea, hacen perder competitividad a sus operaciones en aeropuertos regionales. En el caso de Zaragoza, afecta a cuatro rutas y más de 70.000 plazas.

Sin embargo, Puente ha indicado este miércoles durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados que la compañía "no tiene razón". "Ryanair se queja de una subida de tasas de 0,68 euros por billete cuando ha subido un 21% los billetes este año", ha dicho, alegando que si la subida de tasas "realmente tuviera algo que ver con la subida de los precios de los billetes", esta segunda hubiera sido mucho más pequeña.

Así, el ministro ha aseverado que la aerolínea sube el precio de los billetes porque busca y quiere rentabilidad "a costa de la rentabilidad de Aena", que es la que "permite mejorar los aeropuertos". Por eso, ha pedido que no se ceda "a los cantos de sirena porque es mentira que se vayan de los aeropuertos porque no son rentables".

A modo de ejemplo de la "mentira" de Ryanair, Puente ha señalado que, de ser así, otras aerolíneas como Wizz Air, Vueling o Iberia Express "no habrían anunciado un incremento de tráfico en esos aeropuertos".

Asimismo, ha animado a las administraciones territoriales que quien quiera "gastarse el dinero en promoción del destino y pagarle a Ryanair" para que tenga rutas, que lo hagan. "Son libres de hacerlo", ha dicho, poniendo como ejemplo al Principado de Asturias o la ciudad portuguesa de Oporto, pero ha pedido que no se pida al "conjunto de los españoles que cedan a ningún chantaje" ni que se altere un sistema regulatorio --el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA)-- que "funciona magníficamente bien para dar satisfacción a los deseos legítimos de una compañía privada de ganar más dinero".

Ryanair anunció la semana pasada que va a cerrar su base de Santiago y que iba a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducir su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias, lo que suma a los recortes que ya aplicó para la temporada de verano en otros aeropuertos regionales como Jerez y Valladolid, donde ha dejado de operar. De no asumirse estos asientos por otras aerolíneas competidoras, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del 16%.

Todo ello deriva de la propuesta de Aena de elevar las tasas aeroportuarias un 6,62% de cara al próximo año, una modificación aún pendiente de aprobación definitiva por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), algo muy criticado por la compañía que, además, acusa a Aena de "monopolio".