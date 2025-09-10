Reducción de jornada: los sindicatos aragoneses no reblan pese al 'no' del Congreso y anuncian movilizaciones continuas

Los sindicatos aragoneses no se dan por vencidos en su batalla en favor de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. A pesar de que el proyecto de ley que lo haría posible será, previsiblemente, tumbado esta tarde en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y Junts, UGT y CCOO aseguraron que no van a reblar en este asunto y anunciaron una batalla sin cuartel para lograr que salga adelante una iniciativa que beneficiaría a más de 300.000 trabajadores de la comunidad autónoma.

Lejos de archivarse, la demanda tiene visos de convertirse en el eje central de su acción reivindicativa para los próximos años. Para lograr su objetivo, UGT y CCOO activarán varios frentes. Uno en las calles, con una campaña de movilización continúa, y otro en las mesas de negociación colectiva de las empresas y centros de trabajo, donde avanzaron que no firmarán ningún convenio que no recoja una reducción de jornada.

Así lo trasladaron los máximos responsables de CCOO y UGT en Aragón, Manuel Pina y José Juan Arceiz, durante una concentración convocada sobre las 17.30 horas de este miércoles frente a la sede de la CEOE en Zaragoza. Ambos cargaron con dureza contra los partidos que van a bloquear el debate, lo que calificaron de "fraude" y "anomalía democrática", al tiempo que anunciaron un proceso de movilización continua para que la iniciativa vuelva al hemiciclo.

Manuel Pina, de CCOO, argumentó que la negativa a tramitar la ley supone "confrontar dos legitimidades democráticas": la del Parlamento y la de los sindicatos, elegidos en las elecciones sindicales. "El hecho de negar el debate nos parece que sería una situación de fraude democrático", afirmó.

Pina criticó duramente el papel de la CEOE, a la que acusó de "marear la perdiz" durante un año en la negociación y de presionar ahora a los partidos para tumbar la iniciativa. "El diálogo social es una apuesta cuando a ti te puede ir bien y cuando te va mal", recalcó.

"Se lo vamos a hacer pagar"

Ante el bloqueo, los sindicatos avanzaron su hoja de ruta. Su primer paso será instar al Gobierno a que vuelva a presentar el proyecto de ley y "hablemos, además, no solo de la reducción de jornada, sino del control horario, de las horas extras, de la desconexión digital", explicó Pina.

Si la vía parlamentaria se cierra, la estrategia se trasladará a la negociación colectiva. "Marcaremos el límite de que no se firme ningún convenio que no lleve implícita la reducción de jornada", aseguró José Juan Arceiz, de UGT.

Ambos líderes anunciaron un ciclo de protestas constante. "Si alguien piensa que estos dos años de legislatura que quedan nos vamos a olvidar de esto, se está equivocando de medio a medio", sentenció Pina, quien lanzó una advertencia: "A los que voten hoy que no se debata se lo vamos a hacer pagar. Así de claro". Arceiz secundó la amenaza. «Hoy no acaba nada. Hoy es el principio de algo», subrayó,

Una demanda "con amplio apoyo social"

Ambos secretarios generales esgrimieron "el amplio respaldo social" que, según las encuestas citadas, tendría la medida, superando el 80% de apoyo entre la ciudadanía. "Hoy se va a resultar que una serie de diputados van a votar en contra de la gente", denunció Arceiz, quien abogó por "desmontar" el argumento de que la medida daña a las pymes. "Eso es totalmente falso. Como no pasó nada cuando se redujo la jornada de 45 a 40 horas", aseveró.