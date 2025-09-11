Aragón registra 13 casos de 'linfogranuloma venéreo', una infección de transmisión sexual

Salud Pública ha registrado un total de 13 casos de linfogranuloma venéreo en Aragón desde la puesta en marcha del sistema InfoEDO en marzo de 2022 y advierte de que la enfermedad sigue estando infranotificada, lo que dificulta conocer la dimensión real del problema y tomar medidas de prevención eficaces.

El linfogranuloma venéreo es una infección de transmisión sexual causada por las serovariedades L1, L2 y L3 de Chlamydia trachomatis, caracterizada por una úlcera o pápula indolora en el lugar de inoculación y, semanas después, inflamación de los ganglios linfáticos regionales.

Antes de InfoEDO, la vigilancia se realizaba a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM), que no diferenciaba las serovariedades responsables de esta ITS.

Desde la implantación de InfoEDO se han notificado dos casos en 2022, cuatro en 2023, tres en 2024 y cuatro en lo que va de 2025, de los que doce se han registrado en Zaragoza y uno en Teruel. Doce afectados son hombres y una mujer, con una mediana de edad de 41 años, comprendida entre 30 y 66 años. Entre los casos con información sobre país de origen, cuatro eran españoles, tres colombianos y uno venezolano.

Siete casos fueron notificados por Atención Primaria, cinco por Consultas Externas y uno por Urgencias. En siete pacientes se conocía el estado frente al VIH, siendo cuatro positivos y tres negativos. En cinco de los casos, se identificó como factor de riesgo el no uso de preservativo en la última relación sexual.

Salud Pública subraya que la implantación de InfoEDO ha permitido un seguimiento individualizado de esta ITS, pero insiste en la necesidad de mejorar la notificación y concienciar sobre la prevención, para poder reducir los riesgos y planificar medidas más eficaces frente al linfogranuloma venéreo.