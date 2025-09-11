Azcón califica de “esencial” el fondo de compensación de 87 millones para Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha declarado como “esencial” el fondo de compensación de 87 millones de euros para Aragón. El líder del Ejecutivo autonómico ha reaccionado así a la respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que rechaza la creación de esa línea adicional antes de la reforma del sistema de financiación.

La información, adelantada por este diario, recoge la respuesta realizada por el ministerio al diputado aragonesista Jorge Pueyo, en la que Hacienda clasifica como “discriminatoria” la medida. El equipo de Montero rechaza activar un fondo que tiene el apoyo del Congreso, gracias a una PNL aprobada hace meses.

Azcón reabrió el debate de la financiación tras analizar la dotación de fondos que llegan a la comunidad desde el Estado. El presidente denunció la pérdida de 87 millones, merma que llega por la reducción de la liquidación del sistema y la pérdida de población de Aragón.

“La despoblación nos está quitando financiación estatal año tras año y hasta que se reforme el sistema es esencial un fondo compensatorio”, ha aseverado Azcón en sus redes sociales, que ha recordado que lleva “mucho tiempo reclamando” esta dotación extraordinaria para la comunidad.

Azcón ha aprovechado su mensaje para recordar que la PNL, presentada por Pueyo (CHA), “fue apoyada en el Congreso gracias al voto favorable del PP”. Además, el líder popular ha señalado al partido de la ministra Montero: “Esto es lo que le preocupa al PSOE de Pilar Alegría y Pedro Sánchez los graves problemas de despoblación que sufrimos en Aragón”.