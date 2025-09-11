Gardeniers y Eroski se alían para impulsar el proyecto ecosocial de Atades

El Centro Especial de Empleo Gardeniers y la cadena de supermercados Eroski han anunciado hoy una nueva alianza estratégica para comercializar, en una primera fase, diez referencias de productos ecológicos Gardeniers en los supermercados Eroski de Aragón. Esta colaboración representa un importante paso en el apoyo al proyecto ecosocial de Atades, centrado en la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. De esta forma, el centro especial de empleo de Atades y Eroski se unen por una alimentación más sostenible e inclusiva.

La presentación ha tenido lugar en las instalaciones del Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres .. El acto ha contado con la intervención Antonio Rodríguez, presidente de Atades; el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga; la responsable Regional de Eroski en Aragón, Pilar Cristóbal. Además, ha contado con el apoyo de la directora general de Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar; y la presencia del presidente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, Enrique Chueca.

La responsable Regional de EroskiI en Aragón sostiene que “desde Eroski, trabajamos con la convicción de que nuestro impacto debe ir más allá de lo económico, contribuyendo a un desarrollo social sostenible en nuestro entorno. Esta alianza con Gardeniers y Atades refleja esa forma de entender la cooperación, acercando a las familias los productos de calidad, frescos y locales, al mismo tiempo que apoyamos proyectos que generan oportunidades de inclusión y riqueza social en la región. Este es un paso más en nuestro compromiso con lo local y las personas”.

En este sentido, Antonio Rodríguez, presidente de Atades ha indicado que “desde Atades queremos agradecer a Eroski su compromiso con la inclusión social y la sostenibilidad. Esta alianza supone un importante impulso para el proyecto ecosocial Gardeniers, que promueve la integración laboral de personas con discapacidad intelectual a través de la producción ecológica. La comercialización de productos Gardeniers en los supermercados Eroski de Aragón es un paso decisivo para dar visibilidad al trabajo de nuestro Centro Especial de Empleo y acercar a la ciudadanía una alimentación con valores. Esta colaboración demuestra que es posible construir un modelo económico más justo, responsable y humano.”

Demostración con productos Gardeniers

A la presentación, y como parte del evento, los alumnos del programa de Transición a la Vida Adulta del área de hostelería del Colegio de Educación Especial han elaborado una receta en el aula cocina utilizando algunos de los productos de Gardeniers disponibles en Eroski, demostrando así el valor social y gastronómico de esta iniciativa. Concretamente han elaborado risotto otoñal de calabaza, borraja y berenjena.

Diez productos ecológicos

Las diez referencias que se incorporan a los lineales de Eroski incluyen: Crema de Calabacín Bio Gardeniers (botella 490g), Crema de Calabaza y Manzana Bio Gardeniers (botella 490g), Tomate Frito de temporada Bio Gardeniers (bote 330g), Salsa de Tomate con Cúrcuma y Jengibre Bio Gardeniers (bote 330g), Conserva Acelga al Natural Bio Gardeniers (bote 400g), Conserva Borraja al Natural Bio Gardeniers (bote 400g), Paté de Berenjena Blanca Bio Gardeniers (bote 220g), Hummus Bio Gardeniers (bote 230g), Mermelada de Tomate Bio Gardeniers (bote 250g) y Mermelada de Cereza Bio Gardeniers (bote 250g).

Esta alianza refuerza el compromiso de Eroski con la sostenibilidad, la economía social y el consumo responsable, al tiempo que da visibilidad al trabajo de Gardeniers, un proyecto que combina agricultura ecológica con inclusión social.

Gardeniers, proyecto ecosocial

Gardeniers es el proyecto ecosocial de Atades, desarrollado a través de su Centro Especial de Empleo, que tiene como objetivo la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo.

El proyecto combina impacto social y sostenibilidad medioambiental mediante la producción de alimentos ecológicos certificados, cultivados en huertos ubicados en Sonsoles (Alagón) Zaragoza y en Ascara (Jaca).

Gardeniers apuesta por la agricultura ecológica y responsable, respetuosa con el entorno y centrada en las personas, ofreciendo productos de calidad que llegan al consumidor con un valor añadido: el compromiso con la economía social y la biodiversidad. Además, el proyecto incluye líneas de transformación agroalimentaria y comercialización, generando empleo digno y estable para colectivos en riesgo de exclusión.

Acerca de Eroski

EROSKI es uno de los grupos de distribución líderes del norte del mercado español — desde Galicia a Baleares — con una cuota de mercado del 12,7% en dicha zona; siendo líder en País Vasco, Navarra, y Galicia y colíder en Baleares. Su red comercial, a cierre del 2024, se eleva a 1.502 establecimientos, entre supermercados, hipermercados, cash & carry y supermercados online; además de gasolineras, tiendas de deporte y otros negocios no alimentarios. Asimismo, cuenta con más de 6,4 millones de Socios Clientes y más de 27.600 personas integran su plantilla, de las cuales cerca de 9.000 son socias propietarias.