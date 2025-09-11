El Gobierno de Aragón buscará un pacto con la oposición para reforzar las emergencias en la comunidad

Aragón se sigue mostrando orgullosa de su sistema de emergencias, pero quiere más. El Gobierno de Aragón buscará, a partir de la semana que viene, un pacto con las fuerzas de la oposición para reforzar el proyecto de emergencias autonómica, dotar de más presupuesto y ampliar la coordinación de los distintos. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, lo ha anunciado este jueves en el pleno, tendiendo la mano a una izquierda que ha respondido afirmativamente a la petición.

Bermúdez de Castro ha comparecido en las Cortes en la primera sesión del curso político, asumiendo una cita que había sido solicitada al presidente Jorge Azcón. “Nos tenemos que juntar entre todos para hablar de emergencias y tenemos que dar una pensada para mejorar algo que ya funciona bien”, ha resumido el consejero del ramo, que ha anunciado su intención de formar el consorcio de bomberos autonómico con el apoyo de la oposición y no construir “un pastiche”.

“Proponemos hacer una agencia de emergencias de Aragón que incluya a todos los cuerpos”, ha citado Bermúdez de Castro, que ha asegurado que esta nueva coordinación “no es más gasto”, sino que es “un ente” que controle a todos a equipos como bomberos, Cruz Roja o psicólogos para dar una mejor respuesta a las emergencias. El consejero también ha admitido que “hay que aumentar el presupuesto” y ha pedido al resto de grupos desterrar las diferencias partidistas: “En las emergencias no puede haber colores políticos”.

Bermúdez de Castro ha analizado que “los servicios de emergencias del Gobierno de Aragón responden de manera óptima”, pero pretende que entre todos los representantes parlamentarios “se puede mejorar entre todos”. La petición del PSOE de replicar a escala autonómica el pacto por la emergencia climática lanzado por Pedro Sánchez, sin embargo, no ha gustado en el Pignatelli: “No mezclemos, vamos a proponer un pacto por las emergencias de Aragón”. El consejero ha anunciado que “se van a limpiar cauces”, fruto de un acuerdo con el ministerio competente.

Tensión por la ausencia de Jorge Azcón

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés, había solicitado la comparecencia de Azcón para que fuera el presidente el que explicara la actuación de la DGA en las emergencias de los últimos meses. “Un presidente ausente”, ha lamentado Sabés, que ha aseverado que el popular es “un presidente en vacaciones que se ha unido a Mazón y Mañueco” y ha citado la ausencia de Azcón en algunas de las riadas sufridas antes del verano.

“Estaremos activos y trabajando, pero le compete a la DGA liderar estos pactos”, ha recordado Sabés, que ha pedido al Ejecutivo autonómico “atender a la ciudadanía y estar con los que han sufrido”. El socialista ha pedido “un marco legal” para asumir la respuesta ante las urgencias y ha afirmado que “incluso en la prórroga presupuestaria” el Gobierno de Azcón podrá “encontrar” el apoyo del PSOE para este tipo de cuestiones.

El socialista ha pedido a Azcón que se coloque “por encima de los intereses del PP y de Feijóo” y ha asegurado que los socialistas aragoneses “tienden la mano en busca de un pacto contra las catástrofes, para prevenir y ver cómo actuar”.