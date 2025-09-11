El Gobierno de Aragón reforzará los recursos y medidas contra los accidentes laborales

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, defendió este jueves en las Cortes la necesidad de “reforzar” las políticas contra la siniestralidad laboral en cuatro frentes: cultura preventiva, control, coordinación y análisis. Aseguró que este asunto es una “prioridad” del Ejecutivo que preside Jorge Azcón y apostó por el consenso dentro del diálogo social para trazar las medidas y estrategias frente a esta lacra.

Así lo manifestó durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento aragonés a solicitud del PSOE. La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia inició su intervención con "un sentido y sincero recuerdo" a las 27 víctimas mortales en accidentes laborales en lo que va de año en Aragón, 10 de ellos sólo solo en el mes de agosto, al igual que el representante del PSOE, Darío Villagrasa.

Vaquero se comprometió a incrementar los recursos y medidas para la lucha contra la siniestralidad, aunque reservó el detalle de las nuevas propuestas para la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad y Salud Laboral que se celebra este viernes.

Aseguró que la siniestralidad laboral "nos ocupa a todos" y "tiene que haber una respuesta conjunta, una unidad de acción". "Es una materia que trasciende a cualquier brecha y a cualquier frontera política, económica, social o empresarial", agregó.

El PSOE pide "soluciones extraordinarias"

Vaquero subrayó que, desde 2023, se han reforzado partidas de prevención, personal del ISSLA (Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón) y programas como el de carretillas elevadoras. También se ha impulsado un estudio de referencia nacional y se han incrementado las inspecciones, con un 15% más de inspectores y 1.026 infracciones detectadas en 2024. Entre los retos pendientes citó las enfermedades profesionales, los accidentes no traumáticos o la integración de la prevención en la enseñanza.

El socialista Darío Villagrasa pidió “soluciones extraordinarias” ante el repunte de muertes en la construcción y los 472 casos de enfermedades profesionales. Reclamó más inspecciones y compromisos presupuestarios.

Desde Vox, Juan Vidal habló de “fracaso rotundo” del sistema preventivo y acusó al Gobierno de inacción, mientras CHA denunció un “problema estructural” en sectores como construcción, agroindustria y transporte. Aragón-Teruel Existe reclamó una estrategia integral y sostenida, e IU tildó de “insuficiente” lo hecho hasta ahora.

Choque entre PP y Voz

El debate derivó en un choque entre PP y Vox. Los populares defendieron la acción del Ejecutivo autonómico y acusaron a los ultraconservadores de usar el drama laboral como arma política.

Vaquero cerró su intervención con la promesa más recursos y medidas frente a esta lacra, al tiempo que criticó la falta de propuestas de Vox cuando gobernaba con el PP. En este sentido instó a los de Abascal a volver "a la senda de trabajo propositivo" en lugar de "contagiarse por lo histriónico" de su formación.