Pintan un piercing y un tatuaje de diablo a la Virgen de la ermita de un pueblo de Huesca

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Huesca, que por turno corresponda, contra los responsables de las pintadas a la Virgen y al niño de la ermita de la Malena, en Arguis (Huesca).

Los hechos han tenido lugar la semana pasada cuando la imagen sagrada apareció con pintadas ofensivas realizadas a rotulador. A la Virgen le pintaron un "piercing" en la nariz, dos puntos en la frente y un tatuaje en el cuello con forma de diablo. Al niño le cubrieron el cuerpo de negro, le hicieron un bigote y en las manos le pintaron una estrella de cinco puntas y la media luna.

Para Abogados Cristianos "estos actos no solo causan un daño material visible y permanente a las imágenes, sino que transforman objetos de veneración religiosa en caricaturas irreverentes, con elementos simbólicos que sugieren una intención de mofa o afrenta directa a los dogmas católicos".

La organización de juristas ha acusado a los responsables de un posible delito de profanación --artículo 524 del Código Penal-- y contra el patrimonio histórico --artículo 323 del Código Penal--.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que "la cristianofobia está creciendo de forma preocupante en España" tras recordar que este verano se ha producido un "importante repunte de ataques" a templos y símbolos cristianos.

A su parecer, es "urgente" que las autoridades "dejen de mirar hacia otro lado" al argumentar que "no se trata solo de religión, sino de preservar el patrimonio y los valores que compartimos como sociedad".

Las autoridades deben adoptar medidas "urgentes" para frenar la ola de ataques que este verano están sufriendo los templos y símbolos cristianos en España, ha incidido.