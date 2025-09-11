Así se ha llegado al límite en la red eléctrica de Aragón: el 40% de las solicitudes de conexión se deniegan

Faltan enchufes en Aragón para conectar la creciente demanda de grandes consumidores de energía. La avalancha de solicitudes para centros de datos, plantas de hidrógeno verde, sistemas de almacenamientos de energía o desarrollos industriales ha triplicado la demanda en apenas tres años. Este incremento ha saturado el 97% de los nudos de la red de distribución de baja y media tensión de la comunidad autónoma, lo que deja esta parte del sistema al borde del colapso. La falta de capacidad amenaza con frenar millonarias inversiones y, con ello, comprometer valiosas oportunidades económicas y de desarrollo para la comunidad autónoma.

Así lo advierten desde la propia Endesa, la distribuidora de electricidad de referencia en Aragón, donde cuenta con casi 30.000 kilómetros de líneas, 313 subestaciones y más de 10.300 centros de transformación. En la compañía, que opera en este negocio a través de su filial E-Distribución, son conscientes de la necesidad de redoblar sus inversiones para modernizar y ampliar sus infraestructuras a fin de sostener el crecimiento de la demanda, pero reclaman para ello un marco regulatorio que lo incentive.

En su caso están copados el 94,26% de sus puntos de conexión en la comunidad. De los 456 nudos de Endesa que vertebran el territorio aragonés, apenas 13 tienen hoy capacidad disponible. El resto está comprometido, con una demanda que en solo cinco años ha pasado de la normalidad a un escenario de desbordamiento. Esto solo permite dar cabida a 256 megavatios (MW) de potencia, una cifra ínfima en comparación con los 4.216 que tiene concedidos a fecha de hoy.

«En los tres últimos años se ha triplicado la demanda respecto a lo que recibíamos antes de 2022, tanto en número de solicitudes como en potencia solicitada», explica Ignacio Montaner, director general de Endesa en Aragón. “La red estaba preparada para un crecimiento ordenado, pero lo que hemos vivido es un boom asociado a la electrificación, la descarbonización y la digitalización, con nuevas tipologías de consumo muy potentes, como centros de datos o proyectos de almacenamiento”, añade.

De 13 gigavatios solicitados desde 2020

Los datos son ilustrativos. En los cinco últimos años, Endesa ha recibido solicitudes por 13 gigavatios (13.000 MW) de potencia. “Esto no significa que toda esa cifra se traduzca en proyectos reales, porque hay promotores que han pedido varias veces en distintos nudos o que luego han desistido”, matiza Fernando Pozuelo, director de Construcción de Alta Tensión de Endesa. En 2020, 2021 y 2022 «prácticamente no se denegaba nada», apunta, pero desde 2023 la compañía se ha visto obligada a rechazar hasta el 40% de las peticiones que recibe, algo inédito hasta ahora.

La mayor presión llega de los denominados nuevos usos de demanda. «Más de la mitad de la potencia comprometida corresponde a proyectos vinculados a la transición energética: centros de datos, baterías de almacenamiento independientes ('stand alone'), hidrógeno verde o procesos industriales de electrificación”, explica Cozuelo.

Una buena noticia con riesgos

El fenómeno tiene su cara positiva. Aragón se ha convertido en polo de atracción para estas inversiones. “La red fuerte y robusta que ya teníamos ha sido parte del atractivo”, apunta Montaner. Sin embargo, esa efervescencia industrial y energética que vive el territorio amenaza con atascarse en su propio éxito. "Si no se refuerza la red, corremos el peligro de frenar proyectos estratégicos y perder oportunidades de desarrollo”, advierte.

No obstante, la saturación no afecta al consumidor doméstico o a pequeños negocios. Un nuevo barrio o una comunidad de vecinos no se ven impactados. El problema se concentra en los grandes consumos, aquellos que superan los 5 megavatios y que necesitan conexiones singulares.

Plan de inversión y nubarrones regulatorios

Endesa asegura haber intensificado las inversiones. En Aragón, el gasto medio en distribución se ha situado entre los 70 y 75 millones de euros anuales, y para el periodo 2026-2028 la compañía prevé destinar 315 millones (más de 100 al año). “Queremos adelantarnos y adaptar la red a la nueva realidad, pero el marco regulatorio no ayuda”, advierte Balsera.

El borrador que ha puesto sobre la mesa la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) para el próximo periodo regulatorio (2026-2031) «desincentiva» la inversión, subrayan desde la eléctrica. Endesa reclama tres cambios: una retribución adecuada a largo plazo que garantice recuperar las inversiones, una tasa financiera acorde con la media europea y eliminar el límite ligado al PIB que condiciona la capacidad de gasto.

Aguas arriba, también urge un refuerzo de la red de transporte eléctrico en Aragón, lo que depende de Red Eléctrica de España, para poder alimentar a la distribución. En paralelo, Endesa mantiene un contacto constante con el Gobierno de Aragón. “Hoy mismo hemos trasladado a la DGA la situación y qué refuerzos son necesarios”, afirma Montaner..