Montero descarta el fondo de compensación para Aragón antes de reformar el sistema de financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda no creará el fondo de compensación de 87 millones de euros para Aragón antes de aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica. Eso se desprende de una respuesta escrita que el departamento de la socialista María Jesús Montero ha enviado recientemente al diputado Jorge Pueyo, represente de Chunta Aragonesista dentro del grupo Sumar. Hacienda advierte de que la medida sería "discriminatoria" para otras comunidades autónomas y defiende el reparto de fondos que ha recibido históricamente Aragón, "siempre por encima del peso de su población ajustada".

La respuesta del equipo de Montero llega muchas semanas después de la formulación de la pregunta por parte de Pueyo. El aragonesista consultó al Ministerio de Hacienda por los avances sobre el fondo de compensación, una medida ideada para paliar la reducción de la financiación de Aragón por la pérdida de población. Pueyo lideró la presentación de una Proposición No de Ley en el Congreso para reclamar ese importe para la comunidad. Entonces, el PSOE votó en contra de instar al Gobierno central a facilitar ese montante a la comunidad a través de un fondo extraordinario.

"Todas las comunidades autónomas, incluida Aragón, han percibido los recursos que les corresponden según la ley que regula el sistema de financiación autonómica", explica el equipo de Montero en su respuesta. Admite, a renglón seguido, que los recursos de Aragón para 2025 "disminuyen a pesar de la evolución positiva del subsector". Las razones que esgrime el ministerio son la caída de la liquidación en 2023 respecto a 2022 y "en menor medida, el crecimiento inferior al del total del subsector en concepto de las entregas a cuenta". Montero y su gabinete recuerdan que la liquidación de 2022 a las comunidades fue "excepcionalmente elevada". El ministerio insiste en que tiene la intención de "dotar a las entidades territoriales de los recursos suficientes para prestar unos servicios públicos de calidad", gracias al decreto ley aprobado el 17 de junio para desbloquear las entregas a cuenta.

Hacienda considera que "los recursos recibidos por Aragón son los que define el sistema de financiación autonómica". Por ello, Montero afirma que la puesta en marcha del fondo de compensación propuesto desde la comunidad supondría "una alteración de las reglas de reparto contempladas en el sistema de financiación fuera del proceso de reforma del sistema". Liga así la reforma del reparto de fondos, un debate reabierto por el Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar los problemas de una medida caducada desde hace más de una década. "No puede hacerse al margen del proceso de reforma del sistema de financiación autonómica", sentencia Hacienda, que advierte a Aragón de que la puesta en marcha del fondo sin haber reformado el sistema de reparto de fondos sería "discriminatoria respecto a otras comunidades en la misma situación".

"Al margen de lo anterior, debe tenerse en consideración que el peso de Aragón en la población ajustada se ha ido reduciendo en los últimos años (debido a la reducción de su población en el padrón), algo que ha incidido en su financiación", matiza el gabinete de Montero, que confirma la pérdida de recursos transferidos por el Estado por el menor peso poblacional que tiene Aragón respecto a otras comunidades.

De ese comentario, a un dardo hacia la comunidad. "El peso de la financiación siempre ha estado por encima del peso de su población ajustada", recuerda Hacienda, que coloca en "la posición cuarta o quinta", según el ejercicio, en la categoría de financiación homogénea por habitante ajustado.

La reforma del sistema de financiación autonómica es "una prioridad del Gobierno", según defienden en la respuesta escrita desde Hacienda, en la que recuerdan las diferentes reuniones y pasos dados junto a las comunidades autónomas para abordar de forma conjunta los cambios en este proyecto. Montero confirma que en las próximas reuniones se tratará "la población ajustada, el cálculo de los valores normativos de los tributos no sujetos a liquidación y el principio de lealtad institucional y el equilibrio vertical". "En cualquier caso, el Gobierno mantendrá su esfuerzo por avanzar en la reforma del Sistema y se mantendrá el diálogo con las comunidades autónomas como se ha venido haciendo hasta ahora", completa la respuesta.