En qué se parece Jorge Azcón a uno de los mayores magos de la historia: esta es la surrealista comparativa que le han hecho en las Cortes
La formación ultra ha criticado con dureza la ausencia del conservador durante la sesión plenaria
A la formación ultra le gusta subir el tono, con cualquier tema. Dar la nota. Llamar la atención. Esta vez, la excusa ha sido la celebración del pleno en las Cortes de Aragón, a la que no ha asistido el presidente aragonés, Jorge Azcón, que se ha trasladado hasta Épila para asistir al primer día de clase de los alumnos de FP del instituto de la localidad.
No es la primera vez que el presidente conservador está ausente en esta cita, pero aún así, desde Vox han decidido que era motivo suficiente para cargar contra Azcón y compararlo con Harry Houdini, más conocido como el mago del escapismo. Su portavoz, Alejandro Nolasco, ha definido al conservador como “un presidente escapista que en sus delirios de grandeza se cree Harry Houdini, y decide escapar de su obligación de responder de su gestión de las emergencias”.
Aún hay más porque, al conocer que la comparecencia sobre la gestión de las emergencias prevista para el presidente iba a ser sustanciada finalmente por el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha decidido, igualmente, atacarlle, llamándole "fiel escudero”.
"Tal vez Azcón lo haga (el hecho de no comparecer) porque es consciente de que están dando palos de ciego”, dado que “el bipartidismo caduco y obsoleto jamás ha invertido en la prevención, y por eso se les ha ocurrido ahora crear una duplicidad al Centro de Emergencias 112 con la Agencia Aragonesa de Emergencias”, ha declarado el que fue su mano derecho durante el año que formó parte del Ejecutivo. "No quiere venir porque sabe que su gestión ha sido catastrófica y le da vergüenza”, ha añadido.
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
- Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
- Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
- Los multipropietarios se disparan en Aragón, que suma más de 18.000 desde la pandemia