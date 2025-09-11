Plena Inclusión Aragón celebra 35 años de unión y avances en discapacidad intelectual

Este sábado, 13 de septiembre, la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, acogerá la celebración del 35º aniversario de Plena inclusión Aragón, el movimiento asociativo mayoritario de las entidades de apoyo a la discapacidad intelectual en la comunidad autónoma. Una celebración compartida con Los que no se rinden, que cumple diez años como la primera asociación formada en España solo por personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

El acto institucional contará con unos 300 invitados, incluyendo a familias de personas con discapacidad y a representantes de las principales instituciones públicas aragonesas y del mundo de la empresa, los medios de comunicación o el tercer sector. De este modo, la asociación quiere agradecer a la ciudadanía aragonesa su implicación en los avances logrados por el colectivo de la discapacidad intelectual durante las últimas décadas.

Sin recursos, no hay derechos ni inclusión plena

Un compromiso que cobra especial relevancia en el caso de las administraciones públicas, ya que, sin los recursos necesarios, no hay derecho alguno que ejercer. Y, sin la implicación del conjunto de la sociedad, no es posible la inclusión plena de estas personas, ni laboral ni social ni en términos de accesibilidad.

Por ello, «también queremos aprovechar esta efeméride para recordar lo mucho que queda para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo gocen una ciudadanía plena y una vida autónoma», señala Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón. Y es que, como reza el lema de este 35º aniversario, «de la historia que hicimos nace el futuro que queremos».

Taller de repostería en la asociación Utrillo de Plena Inclusión. / Plena Inclusión

Una historia que nacía de forma oficial en julio de 1990, cuando ocho entidades sociales aragonesas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias formalizaban su unión para defender los derechos de este colectivo con una sola voz. Nacía la Federación Aragonesa de Asociaciones de Disminuidos Psíquicos (FADIS), que en 1998 se convertiría en FEAPS Aragón, para dar paso en 2016 a Plena inclusión Aragón.

Hoy Plena inclusión Aragón forma parte del movimiento asociativo de Plena inclusión España, que agrupa a más de 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Desde sus inicios han pasado 35 años, tantos como entidades conforman hoy la federación autonómica de Plena inclusión. «Un movimiento asociativo que no ha dejado de crecer, y que se ha ido profesionalizando, pero que no por ello ha perdido su esencia: la unión de familias que se organizan para mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas, y que sean los protagonistas de su propio futuro», indica Villanueva.

Aunque la unión de estas organizaciones se formalizó en 1990, su historia comenzó décadas atrás. A finales de los años 60 se establecía el Servicio Social de Asistencia a los menores subnormales – tal era la denominación en boga en aquella época, pues el término persona con discapacidad intelectual no fue asumido de forma oficial hasta los albores del siglo XXI -. Pero el apoyo institucional era tan escaso que sus familias empezaron a asociarse para respaldarse mutuamente y reclamar más ayudas.

El empuje de aquellas familias, junto a las propias personas con discapacidad, sus profesionales de apoyo y el voluntariado de sus entidades de apoyo, ha alcanzado hitos en derechos y calidad de vida que hace 60 años, y todavía a principios de los años 90, cuando se unieron en FADIS, parecían inalcanzables. Hoy, nadie cuestiona que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo son ciudadanas de pleno derecho. Pero, para llegar hasta este punto, se han dado muchos pasos intermedios.

Actividad de plantación de árboles en el Bosque de los Zaragozanos de Plena Inclusión. / Plena Inclusión

Los hitos de estos 35 años de Plena Inclusión en Aragón

En los años 70 lograron un hito, como el reconocimiento del derecho a la educación de los menores con discapacidad en centros ordinarios, o de Educación Especial para aquellos que así lo necesitasen. Otro paso importante se consiguió con la promulgación de la Constitución de 1978, cuando la atención a las necesidades de este colectivo adquirió un enfoque de derechos humanos.

En los 80 se sucederían más avances, como la prohibición de su discriminación en el ámbito laboral, o leyes para promover su integración en el mercado de trabajo. Más adelante vendría el reconocimiento como un derecho de toda persona con discapacidad a recibir unos apoyos básicos.

Encuentro autonómico de personas autogestoras con discapacidad intelectual organizado por Atadi y Plena inclusión en Teruel. / Plena Inclusión

Más recientemente, llegaría el fin de las esterilizaciones forzosas. De un sistema de tutelas se transitó a otro de provisión de apoyos en la toma de decisiones. Sin obviar una de las grandes conquistas en materia de derechos de ciudadanía impulsadas por el movimiento asociativo de Plena inclusión, como fue el reconocimiento del derecho al voto de todas las personas, sean cuales sean sus capacidades.

Nada de esto se habría conseguido sin la unión de aquellas familias pioneras que plantaron la semilla de lo que hoy es Plena inclusión Aragón. «Pero ninguna conquista es eterna, si no se continúa trabajando cada día para consolidar los logros y seguir avanzando en los nuevos retos», advierte Villanueva.

Los que no se rinden instaló una mesa en la plaza España de Zaragoza, el 23 de abril, para informar sobre la discapacidad intelectual. / Plena Inclusión

Relevo generacional en Plena Inclusión Aragón

No hay que olvidar que hablamos de un colectivo que sufre mayores cotas de precariedad y pobreza que el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, su tasa de empleo es 45 puntos inferior a la media de la población, un enorme obstáculo para poder llevar una vida digna, autónoma y de calidad. Hablamos de mujeres mucho más vulnerables ante las violencias machistas, los abusos o la explotación sexual. O de familias con una enorme carga de cuidados que, sin apenas apoyos para la conciliación, a menudo se ven obligadas a renunciar a sus carreras profesionales o a momentos de ocio.

«Hoy, igual que hace 35 años, necesitamos la unión para seguir adelante. Y esta no será posible sin un necesario relevo generacional, que tome el testigo de aquellas primeras familias y aporte nuevas miradas para que los modelos de atención evolucionen en paralelo a los apoyos que necesite cada persona a lo largo de su vida», concluye Santiago Villanueva.