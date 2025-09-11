Los profesores del IES Miguel de Molinos de Zaragoza pintan las aulas: "Estamos haciendo el trabajo que no nos toca"

Camiseta verde en defensa de la escuela pública, guantes de latex puestos y un mensaje alto y claro: "Estamos haciendo el trabajo que no nos tocaría hacer". Profesores del instituto Miguel de Molinos de Zaragoza han compartido un vídeo en el que muestran cómo, días antes del comienzo de las clases, que ha sido este lunes 8 de septiembre para los alumnos comprendidos entre Infantil y Secundaria, ponen a punto el centro. "Nos pusimos el miércoles (3 de septiembre) mano a mano a pintar", señala Félix Marcuello, profesor del centro, a este diario.

Según denuncian en el vídeo, la Administración no les dota del "adecuado presupuesto" para mantener las instalaciones del centro "en las condiciones dignas" para sus estudiantes. "El lunes pasado (una semana antes del comienzo de las clases) comprobamos el estado de las aulas y era lamentable", recuerda Marcuello. Fue entonces cuando la secretaria del centro informó al profesorado de que no habían recibido "nada de dinero" para el mantenimiento de las instalaciones.

Ante esta situación, y con la vuelta de los estudiantes a las clases casi encima, decidieron ponerse manos a la obra. "Nos pusimos los profesores a pintar y a acondicionar las aulas", concreta Marcuello, que añade y agradece la ayuda que recibieron de miembros de la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos).

El docente calcula que dieron color a cerca de una quincena de aulas, entre 12 y 15. La mayoría han sido talleres del centro, a los que se suma también el pabellón de Educación Física. "En el instituto tenemos dos edificios, y hemos pintado las principales. No todas, pero sí las que estaban en peores condiciones", aclara.

"La iniciativa que no toma el Servicio Provincial de Educación la tomamos nosotros", señala el profesor del instituto. Eso sí, "a costa de" su tiempo. "Lo que teníamos que hacer era preparar el curso. Hemos detraído tiempo de preparación metodológica y didáctica para la vuelta a clase por estar pintando", denuncia. Por suerte, o por menos desgracia, la secretaria del centro compró la pintura y el material no corrió a su costa.

Marcuello explica que desde la secretaría del IES Miguel de Molinos han hecho "llamamientos constantes a Educación para que se hicieran autorizaciones para tener este extra de gasto", pero asegura que "no han recibido ninguna respuesta" por parte de la DGA. Y su preocupación no termina aquí. El docente recuerda que, a esta problemática que han conseguido solventar entre profesores y AMPA, se suma que tienen "una parte del centro sin calefacción desde hace cinco años".

"Nos tememos que esta situación siga así...", confiesa Marcuello, que señala que aunque pintar no es su labor, han podido sortear la situación, pero no será así con el tema de la calefacción. "Alguna vez hemos pintado, pero fontaneros no somos", destaca. Y, de nuevo, denuncia: "Estamos haciendo el trabajo que no nos tocaría hacer".