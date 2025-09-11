La reducción de jornada se frustra en el Congreso: estos son los trabajadores que salen perdiendo en Aragón

El Congreso de los Diputados enterró este miércoles uno de los proyectos laborales más ambiciosos de la legislatura: la reducción de la jornada legal máxima a 37,5 horas semanales. PP, Vox y Junts sumaron una mayoría suficiente para frenar su tramitación, lo que supone un duro revés para el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos, pero también para los más de 300.000 trabajadores aragoneses del sector privado -13 millones en toda España- que habrían visto reducido su tiempo de trabajo o incrementado su salario en el caso de los contratos parciales.

En el caso de Aragón, donde el tejido productivo descansa sobre una combinación de industria, agricultura y servicios, la medida habría tenido un alcance transversal, aunque con un impacto especialmente visible en sectores industriales y de la construcción, en los que la jornada laboral supera con mayor frecuencia las 40 horas.

Entre la industria y los servicios

En concreto, el 91,2% de los asalariados privados a jornada completa de Aragón se habrían beneficiado de la reducción, según un análisis del gabinete económico de CCOO a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA). Este porcentaje es superior al del conjunto de España (88,7%) y el cuarto más alto de todas las comunidades autónomas, debido fundamentalmente a que la industria manufacturera y la construcción tienen un peso superior a la media nacional. Es decir, habría sido uno de los grandes ganadores de la reforma.

Por el contrario, en ramas como la educación o determinadas actividades sanitarias -con fuerte presencia de empleo parcial o con jornadas ya ajustadas por convenio- el impacto sería menor. También en la administración pública, que no se incluía en la norma, pues tiene su propio calendario para alcanzar las 35 horas semanales.

El rostro de la medida: mujeres y jóvenes

Tanto en Aragón como en el resto de España, las mujeres concentran la mayoría de los contratos a tiempo parcial. Limpiadoras de edificios, camareras, monitoras de comedor o dependientas de comercio se habrían visto beneficiadas por la subida automática de sus sueldos: al reducirse la referencia legal de 40 a 37,5 horas, el precio de cada hora trabajada aumentaría.

Los jóvenes también se habrían beneficiado en gran medida. Según la EPA, un 87,3% de los asalariados de 16 a 29 años a jornada completa se verían alcanzados por la reducción. Este grupo suele desempeñar sus primeros empleos en la hostelería y el comercio, sectores intensivos en horas y con salarios más bajos.

Las aristas económicas y políticas de la medida

El freno parlamentario supone un alivio inmediato para las organizaciones empresariales, que veían en la reducción de la jornada un incremento automático de costes. En comunidades como Aragón, donde las pymes familiares son mayoría y los márgenes de rentabilidad ajustados, la medida generaba inquietud.

La CEOE Aragón ya había advertido en varias ocasiones que imponer por ley una reducción de jornada “sin negociación sectorial” podía tensionar la viabilidad de muchas compañías.

Aunque el proyecto decaiga en el Congreso, el debate sobre la jornada laboral está lejos de cerrarse. En Aragón, los sindicatos ya han anunciado que presionarán en la negociación colectiva para incorporar la rebaja de jornada en los convenios como los de hostelería o el comercio, que concentran gran parte del empleo privado de la comunidad.

El desenlace parlamentario coloca al Gobierno en una posición incómoda: fracasa en su medida estrella en materia laboral. Abre además un frente de expectativas frustradas en amplias capas de asalariados. La cuestión ahora es si el diálogo social será capaz de trasladar por la vía sectorial lo que el Parlamento ha bloqueado.