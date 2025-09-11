Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena: «El ayuntamiento va a licitar más de un millón y medio de euros en obras»

Pregunta: Del 12 al 17 de septiembre, Cariñena celebra sus fiestas en honor al Santo Cristo de Santiago. ¿Cómo afronta estos días tan especiales?

Respuesta: Afrontamos las fiestas con muchísima ilusión. Son muchos los meses de preparación con reuniones con peñinistas, con los casinos, con el Consejo de Infancia y con otras asociaciones, y esperemos que salga todo bien. Se ha preparado, insisto, con mucha ilusión y si hace buen tiempo todo irá bien, el tiempo lo hace todo en estos días.

Pregunta: ¿Qué actos del programa diría usted personalmente que hacen únicas estas fiestas?

Respuesta: Como acto singular en una localidad taurina como es Cariñena, me gusta resaltar la exaltación de la fiesta del Toro de Ronda. Es fiesta de interés turístico y un momento mágico de las fiestas. La comida de las personas mayores también es un acto muy entrañable. Este año será en el centro de mayores José Luis Urrián Sanz y es algo a lo que siempre asisto con mucho cariño.

P: En estos días también es destacable la alta participación de las peñas. ¿Qué papel juegan en el éxito de las celebraciones?

R: Las peñas forman parte del Consejo de Festejos y son esenciales, ya que dan color y animación a las fiestas. Además de estar muy presentes en la Fiesta de la Cerveza y el Calimocho y en el recorrido de charangas que ya venimos haciendo desde hace unos años, este año hemos incorporado un tardeo peñista a petición de estas, y estoy seguro de que será un éxito.

P: Estas fiestas llegan en un año muy importante para Cariñena, como Ciudad Europea del Vino 2025. ¿Qué está suponiendo esta designación para el municipio?

R: El hecho de que Cariñena sea Ciudad Europea del Vino es algo que ha cambiado nuestra forma de entender la cultura en el municipio. Somos un municipio con muchas actividades culturales a lo largo de todo el año, pero de alguna manera desde este año le estamos dando un giro a muchas de las actividades poniendo el vino como hilo conductor. Es algo que no solo vamos a hacer este año por ser Ciudad Europea del Vino, sino que ha venido para quedarse. No solo el Festival Divino y otras de las actividades que se han hecho este año, sino que en general queremos que la cultura del vino esté patente en toda la actividad cultural del municipio.

P: Este reconocimiento ha traído consigo numerosos actos culturales. ¿Qué citas destacaría de aquí a final de año?

R: Como celebraciones en torno a este año único destacaría que tenemos que terminar el Festival Divino. El día 20 de septiembre será la segunda parte de la Divina Comedia, con dos monologuistas de la Revuelta de Televisión Española. Y el 28 de septiembre, y dentro de la Fiesta de la Vendimia, tendrá lugar el concierto de Rozalén. También el Día Mundial de Enoturismo, que es el 8 de noviembre, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto en Cariñena.

P: Mirando más allá de las fiestas, ¿en qué proyectos está trabajando actualmente el ayuntamiento para mejorar la vida de los vecinos?

R: Además de estar trabajando en la atracción de importantes empresas y ampliaciones industriales en el polígono Entreviñas de Cariñena, el ayuntamiento va a proceder próximamente a licitar más de un millón y medio de euros en obras, entre el pabellón de festejos, el Garnacha Forum, el Plan Más Provincia en las riberas del río Frasno y en la avenida Goya, incluyendo su nuevo parquin; además de cambios de iluminación led y la restauración del Torreón de las Monjas y su entorno. Estos son grandes proyectos, entre muchos otros más pequeños que el ayuntamiento va a desplegar en este último trimestre del año y durante el 2026.

P: ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los vecinos en estos días de fiestas?

R: A los cariñenenses quiero pedirles que traten de desconectar de la rutina diaria y disfruten de los actos programados en familia y con amigos. También que atiendan como saben atender amablemente a aquellas personas que nos visiten para que les quede el mejor recuerdo y quieran volver a Cariñena.