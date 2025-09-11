Susín asegura la acogida de menores migrantes en Aragón entre críticas a la gestión de Pedro Sánchez

Aragón acogerá a los menores migrantes que le correspondan para aliviar la crisis que sufre Canarias. Lo aseguró la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, que insistió en que la DGA «cumplirá la ley» impulsada por el Gobierno central, pero garantizó la batalla judicial y alejó al PP de los postulados «xenófobos» de la ultraderecha de Vox. Todo ello en un intenso debate en el que acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «utilizar» políticamente a los migrantes y hacer una mala gestión, mientras la izquierda acusó a Susín de acercarse a los postulados de Vox.

«El argumento del esfuerzo de Cataluña en migración y de la humanidad del PSOE se cae por su propio peso», aseveró la consejera, que acusó al Gobierno de España de no tener «interés humanitario» por resolver la crisis migratoria que se concentra en Canarias. «El Gobierno se sacó de la manga un Real Decreto Ley sin negociación y sin respetar la Ley de Extranjería», analizó Susín, que aseguró que el PP «respeta el Estado de Derecho» y mantendrá la batalla judicial con el Gobierno central, que a su juicio «no ha tenido voluntad de dialogar».

La popular lamentó que «Moncloa señalará con el dedo a qué comunidad van los migrantes en función del interés del PSOE» y destacó «la macarrada» de Sánchez al «advertir que mandarán a la Policía». «No hay nadie al volante y detrás del cinismo institucional solo hay un interés político», resumió Susín, que admitió de nuevo «la saturación» de los centros de acogida en Aragón, así como los servicios de las ONG o las entidades religiosas.

«Aragón cumplirá la ley porque es nuestra obligación, no porque nos obligue el Gobierno», concluyó la consejera, que pidió «no invertir la carga de la prueba» en el conflicto entre administraciones por la acogida de los menores migrantes. Aseguró, además, que el Gobierno de Aragón «no tendrá nunca un discurso racista» y se declaró en «combate» con aquellas formaciones que rocen la xenofobia. Pero lanzó las culpas al otro lado del hemiciclo: «Quien actúa para azuzar a la ultraderecha es la izquierda».

En los partidos que pidieron la comparecencia de la consejera, Pilimar Zamora (PSOE) lamentó «el discurso xenófobo» de Susín y pidió a la popular «preguntarse qué hace en el Gobierno si no puede cumplir sus competencias». «Da un espectáculo vergonzoso para tener unos presupuestos y evidencia racismo institucional», censuró Zamora.

En Izquierda Unida, Álvaro Sanz lamentó que «los discursos generan un incendio que no podrán sofocar». El líder de IU en la comunidad señaló la reacción «tarde y mal» de la DGA y pidió a la consejera «escuchar al sector y garantizar las condiciones de trabajo» de los empleados de los centros sociales.

La nota más discordante la tocó Alejandro Nolasco, de Vox. «Han favorecido la colonización islámica de nuestras ciudades», aseveró el ultraderechista, tras leer decenas de titulares de prensa en los que vinculó inmigración y delincuencia. «Ustedes pasarán a la historia por haber convertido la comunidad en un lugar de caos y pobreza», sentenció Nolasco, metiendo en el mismo bloque a PP y PSOE.

Alberto Izquierdo, del PAR, pidió «no estigmatizar» a la inmigración. En Podemos, Andoni Corrales consideró que Susín «adelanta por la derecha a Vox» con su discurso y acusó a la DGA de «no priorizar» la acogida. Pilar Buj, de Teruel Existe, destacó «las comunidades locales más ricas y con futuro» que se han generado en los pequeños municipios aragonesas a los que han llegado inmigrantes en los últimos meses. Desde CHA, Isabel Lasobras recordó que «Aragón siempre ha sido tierra de acogida y solidaridad real» y reclamó al Ejecutivo autonómico cumplir con «una obligación ética». En último lugar, el PP defendió la postura de Susín en la voz de Silvia Casas, que señaló que el Gobierno central «confunde acoger con almacenar» y calificó de «barbaridad» el traslado de los migrantes desde Canarias hasta la Península Ibérica sin realizar las pruebas para conocer su edad.