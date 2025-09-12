Adrián Fernández (Renfe): "El adiós al diésel en los trenes es tan relevante como el fin de la locomotora de vapor"

PREGUNTA (P): ¿Tenía sentido poner trabas todavía en 2025 a que los pasajeros pudieran subir bicicletas a los trenes?

RESPUESTA (R): Para el usuario del día a día, que va a trabajar, a estudiar, sobre todo en las grandes ciudades, no había grandes obstáculos, pero teníamos peticiones de las asociaciones de ciclistas para rutas cicloturistas. Son usuarios que hacen viajes más largos, que tienen que ir a lugares donde hay menos trenes porque son zonas rurales, que son las que tienen el atractivo de las rutas y las vías verdes. El tren no cumplía todas las expectativas a la hora de desplazarse con su bicicleta, con, por ejemplo, sus alforjas. Desde la pandemia se busca dinamizar zonas rurales y ahí nosotros podemos ayudar mucho a que esas zonas consigan un mayor nivel de accesibilidad.

(P): ¿Hay algún trayecto en especial en Aragón?

(R): El primero es en la zona de los Pirineos, que ahora, con la reapertura del Canfranc, está revitalizándose con rutas de ciclismo deportivo, estilo mountain bike. Lo segundo son las grandes rutas de cicloturismo, más al sur de la comunidad, como la vía verde de Ojos Negros que es la joya de la Corona de las 140 rutas de vías verdes que hay bajo esta marca y es la más larga de España

(P): Usted llegó a Renfe procedente de organizaciones como Greenpeace o la Fundación de los Ferrocarriles. Es una muestra de intenciones que un emporio público fiche perfiles como el suyo.

(R): Por el mismo motivo yo llegué a Greenpeace, por la defensa del ferrocarril en otras asociaciones, dado que ferrocarril y sostenibilidad van de la mano. Es cierto que aunque a veces se ha visibilizado algún tipo de conflicto entre el ferrocarril y el mundo ecologista, cuando vemos la foto macro, cómo es la situación en temas como los daños a la biodiversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero el ruido u otro tipo de contaminantes, todas las agendas a nivel público hablan del cambio de modelo de transporte al ferrocarril tanto para viajeros como para mercancías. Si queremos cumplir con los objetivos climáticos tenemos para evitar fenómenos como los que estamos viviendo este último año, sin ir más lejos, las danas o los incendios forestales, no basta únicamente con electrificar coches o fomentar el teletrabajo, sino que hay que apostar por un modelo de transporte electrificado, cero emisiones y con una eficiencia energética altísima. Eso es el ferrocarril.

(P): Renfe quiere convertirse en líder de la movilidad sostenible, ¿cómo lo va a hacer?

(R): Lo primero es concebir la movilidad sostenible como un sistema y como un derecho, es decir, es una política que además está alineada con la estrategia de movilidad del ministerio. Hasta hace unos años se consideraba la movilidad centrada en la infraestructura: autopistas, aeropuertos, líneas de tren a múltiples puntos. Era un fin y no un medio. Lo que hay que hacer es poner el foco en el servicio, es decir, pensar en el servicio que hay que prestar a la ciudadanía para que en la medida de lo posible cada persona elija el modo de transporte que más le convenga. El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía ese derecho a moverse de forma sostenible y que ahí nosotros como empresa pública también tenemos en nuestra misión dar esas facilidades al conjunto de la población.

(P): ¿Hasta qué punto puede Renfe electrificar todos sus servicios ferroviarios? ¿Hasta qué punto la pelota está en el tejado de Adif?

(R): El objetivo es ambicioso: conseguir las cero emisiones netas en la tracción ferroviaria. Estamos muy cerca, ahora mismo más del 90% de las operaciones de Renfe viajeros se hacen bajo tracción eléctrica, por lo que el diésel es minoritario, sobre todo en líneas rurales. La alta velocidad y los Cercanías son eléctricos prácticamente al 100%. Estamos a la espera de hacer la mayor renovación de material móvil en el servicio público que se ha hecho nunca. En cuanto a la red que gestiona Adif, la electrificación anda por el 60%. Nosotros tenemos que operar en la red que disponemos, aunque se está haciendo un esfuerzo sin precedentes para avanzar. En el caso de Aragón hay un eje clave, el Zaragoza-Teruel-Sagunto, una línea que era totalmente rural, que estaba condenada al abandono, y que ahora con la necesidad de trasvasar mercancías al ferrocarril ha recibido una enorme cantidad de inversión para rehabilitar la vía. Hay algunas pequeñas líneas que tenemos que seguir prestando servicio en las que no compensa su electrificación, dado que hacerlo supone una inversión de medio millón de euros el kilómetro

(P): ¿Qué líneas se van a quedar sin electrificar en Aragón?

(R): Aunque está en discusión, es probable que el tramo Huesca-Canfranc. La vía acaba de ser renovada pero no está prevista su electrificación, aunque puede que a futuro sea una opción. Hasta ese momento tenemos otras soluciones de tracción que nos permiten seguir prestando servicio a la vez que retiramos el diésel, desde el hidrógeno a los trenes de baterías o los que utilizan combustibles sintéticos. Para nosotros es un hecho tan relevante como lo fue hace 50 años el fin de las locomotoras de vapor.

"La sostenibilidad no es un obstáculo, sino una ventaja competitiva frente a otros modelos. La movilidad sostenible es un derecho para la ciudadanía"

(P): ¿Qué tecnología de las que ha mencionado está más madura?

(R): Eso es algo que estamos definiendo todavía y quiero ser prudente por todo lo que conlleva de cara a fabricantes. El Ministerio de Transportes acaba de sacar una consulta preliminar al mercado para que todos los actores que están involucrados elaboren una foto clara de cuáles son las soluciones disponibles y los tiempos de desarrollo. Ahora mismo, los trenes bimodales de baterías, que combinan tracción mediante catenaria y almacenamiento, están ofreciendo unas autonomías bastante competitivas y llegan casi a los 200 kilómetros. Son una solución si se combinan con puntos intermedios de recarga en las cabeceras. Sin embargo, hay tramos más largos en la red española, que superan esos 200 kilómetros, y ahí tendremos que optar por soluciones como el hidrógeno, que tiene una hoja de ruta marcada aunque aún le queda recorrido normativo a nivel de regulaciones por desarrollar. Renfe apostará por todas ellas. Lo que no está encima de la mesa en ningún caso es descartar el ferrocarril en estos servicios.

(P): Renfe y Adif tienen una vinculación directa con el Gobierno de turno por su carácter público y los asuntos de sostenibilidad están vinculados a las políticas verdes. ¿Teme que la visión a largo plazo que expone se vea alterada si hay un cambio en Moncloa?

(R): Es cierto que somos una empresa pública y evidentemente tenemos que estar alineados con las estrategias que se fijan desde el ministerio. Hablaba anteriormente que tanto Renfe en la renovación de material móvil como Adif en la renovación de las infraestructuras han recibido fondos europeos por estas políticas de apoyo tras la pandemia y con un objetivo que está en el Pacto Verde Europeo. Si esto cambiase en un futuro por unas políticas más negacionistas, más escépticas con los problemas climáticos, la decisión afectaría a todo el sector a nivel competitivo. Para Renfe, como operador ferroviario, la sostenibilidad no es un obstáculo, sino una ventaja competitiva frente a otros modelos. Si la política climática deja de ser un objetivo seguiremos sufriendo las consecuencias del cambio climático, pero también será pagano el sector ferroviario, desde los fabricantes a los pasajeros, porque la movilidad sostenible es un derecho que favorece a todos.

