Pilar Alegría pide "un esfuerzo" a las comunidades para subir el salario a los profesores

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha pedido este viernes un "esfuerzo" a las comunidades autónomas para subir el complemento específico del salario del profesorado, el único que fijan las autonomías, para hacer más atractiva la carrera docente.

En una entrevista en La Rebotica de Radio Zaragoza de la Cadena Ser, Alegría, en el día en el que inaugura el curso escolar en Rincón de Soto (La Rioja) junto a la reina Letizia, ha recordado que el profesorado es cuerpo nacional, por lo que todos tienen el mismo salario base y cobran lo mismo por antigüedad y complemento de destino, y lo que varía es ese complemento específico fijado por las comunidades.

En cualquier caso, y a pesar de que la educación es una competencia autonómica, ha recordado que desde 2018 las comunidades han recibido del ministerio más de 300 millones para diferentes planes educativos.

Ante la falta de profesorado, ha considerado que propuestas como que puedan dar clase personas que no han acabado el master habilitante o que los maestros puedan hacerlo en primero y segundo de la ESO deben de ser circunstanciales, pero no convertirse en medidas ordinarias.

En la entrevista, la también secretaria general del PSOE de Aragón ha hablado de los presupuestos de Aragón y de la posibilidad de que el presidente Jorge Azcón adelante las elecciones si no logra sacarlos adelante: "Aquí estaremos preparados"

Sobre la opción de que Azcón llame al PSOE para explorar su apoyo a una abstención, ha considerado que "la pareja de baile" del PP es Vox, desde el punto de vista presupuestario pero también "de posición ideológica", y aunque parece que en los debates quieren "mostrar enfado" entre ellos, al final "se entienden en todo", ha analizado.

El debate de la financiación de Aragón

También ha hablado de financiación autonómica y de la quita de la deuda que las comunidades del PP, como Aragón, rechazan. En primer lugar ha pedido al PP que abandone "la confrontación" en este asunto y acepte un debate "serio y sereno" sobre la reforma de un sistema que lleva caducado desde 2014.

A pesar de ello, según sus datos, en los últimos siete años el Gobierno de España ha transferido a las autonomías 300.000 millones de euros más que en los siete años en los que el popular Mariano Rajoy fue presidente, incluida Aragón, que obtuvo un 42 por ciento más de financiación, ha dicho la ministra portavoz del Gobierno. Además, ha agregado que el debate de la financiación no es antagónico al de la quita de deuda, del que se benefician sobre todo, ha dicho, Andalucía, Valencia y Canarias.

"Azcón no acepta la quita", ha manifestado Alegría, porque ese ahorro de 2.000 millones de euros en intereses para Aragón lo está planteando el Gobierno de España.

Respecto a los presupuestos de 2026, ha reconocido que en el Gobierno de España son conscientes de que van a tener que "sudar mucho la camiseta" para sacarlos adelante al no tener mayoría parlamentaria.

También se ha referido a la llegada a las comunidades de menores migrantes desde Canarias, un asunto en el que le preocupa mucho, según ha dicho, el mensaje "profundamente racista y xenófobo del PP". "No hace falta que se agarren del brazo de Vox, es marca de la casa", ha añadido. Ha contrapuesto los "problemas" que se están poniendo para acoger a estos niños, 251 en el caso de Aragón, cuando en la comunidad hay escolarizados 1.500 procedentes de Ucrania.

Por otro lado, ha exigido el cumplimiento de la sentencia que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña a devolver las pinturas murales al Monasterio de Sijena.

Y finalmente, ha mostrado su preocupación por que "la única política industrial" de Azcón sean los centros de datos, sobre los que empiezan ha surgir dudas, ha dicho. "Que Aragón no ponga solo la casa, la luz y el agua", ha pedido para exigir que el trabajo cualificado vinculado se quede en la comunidad.