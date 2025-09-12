Susín advierte a Vox: "No voy a permitir que hagan un circo del sistema de protección de menores"

El Gobierno de Aragón y el grupo parlamentario de Vox han vuelto a chocar este viernes en el pleno de las Cortes autonómicas por la inmigración y la acogida de menores migrantes, un debate que ha zanjado la consejera de Bienestar Social y Familia comparando a la formación de Santiago Abascal con Junts y lanzando una advertencia: "No voy a permitir que ustedes hagan un circo del sistema de protección de menores porque mi obligación es protegerlo, vengan de donde vengan los menores".

En una interpelación formulada por el diputado de Vox David Arranz, la consejera le ha instado a "decir claramente si lo que quiere es que el Gobierno de Aragón incumpla la ley", lo que significaría reconocer que "Vox es un partido populista y que se mueve al margen de la ley, exactamente igual que Junts".

"Aclárennos si están con el orden constitucional y el cumplimiento de las leyes o al margen de la Constitución o el Estado de derecho, como Junts", ha insistido.

En ese sentido, ha avanzado que el Ejecutivo aragonés "cumplirá la ley", aunque "seguirá recurriendo todos los actos administrativos derivados de una ley que consideramos inconstitucional", en referencia al reparto obligatorio de menores migrantes desde Canarias y las ciudades autónomas, que es "un reparto interesado, en beneficio único de Pedro Sánchez y la cesión al chantaje de los independentistas".

El diputado de Vox, David Arranz, ha sido el encargado de interpelar a la consjera y ha hecho afirmado que la inmigración ilegal "masiva" produce cada vez "más rechazo en la sociedad", ante lo que el PP se muestra "moderadito y tibio", si bien ha reconocido que "empiezan a cambiar poco a poco su discurso", aunque sea "movidos por encuestas, estudios demoscópicos y estrategias electorales partidistas" y no "por convicciones y principios".

"Sólo Vox se mantiene firme en su discurso contra la inmigración masiva, desordenada y la sustitución poblacional", ha añadido Arranz, quien ha considerado que no hay "grandes diferencias" entre las políticas socialistas y populares en la materia.

Lo que significa hundir el Open Arms

Asimismo, ha defendido que los servicios sociales sean "primero para los nacionales de origen". "No somos ni queremos ser los servicios sociales de Marruecos, de Argelia, de Mali o de Mauritania", ha remarcado.

Arranz ha expresado su preocupación por que "se dediquen más recursos para atender a la inmigración ilegal, en este caso a los 'menas' --menores extranjeros no acompañados-- que a los aragoneses más necesitados y frágiles", citando los problemas de pobreza infantil, falta de medios para atender a la dependencia o falta de plazas en residencias públicas para nuestros mayores. A este respecto, ha comparado cifras sobre lo que cuesta la tutela y la atención a personas mayores y dependientes que la consejera ha indicado que están "desactualizadas".

El representante de Vox ha definido esta "llegada masiva" como un "sucio negocio" que favorece a "las mafias de tráfico de personas" y a ONGs como Accem, Apip-Acam o Cruz Roja. "Por eso hablaba este partido de hundir el Open Arms. Evidentemente, no nos referíamos a hundir el barco con su tripulación e inmigrantes dentro, sino hundir el negocio de taxi de las mafias de tráfico de personas", ha apuntado, agregando que "sería una lástima desperdiciar un barco cuando podría ser confiscado y servirnos para deportar inmigrantes ilegales, delincuentes o que pretenden imponernos unas culturas y unas prácticas incompatibles con nuestros valores y principios de la ciudadanía".

Por otro lado, ha celebrado que el Gobierno de Aragón recurra los repartos de "cientos de menas", pero ha reprochado a los populares que "no van a la raíz o al fondo de la cuestión", que es el hecho de tener que aceptarlos.

En ese sentido, Arranz ha instado a "realizar las pruebas forenses de determinación de la edad" y "verán cómo pueden devolver a más de un 80% de ellos por ser mayores de edad" y que "no son desconocidos esos padres".

"Dejen de sostener que España necesita a millones de extranjeros para incorporarse al mundo laboral y sostener nuestras pensiones porque tenemos casi tres millones de parados y tenemos a la juventud más desempleada de Europa", ha añadido.

"Un Gobierno serio cumple las leyes"

En su réplica, Susín ha insistido en que el Ejecutivo se opondrá "con todas las herramientas del Estado de derecho" a la "imposición" de este reparto, al considerar que supone una "invasión de competencias autonómicas", así como a la "utilización de los menores migrantes por parte del Gobierno de España para contentar a sus socios independentistas y mantenerse en el poder".

Eso sí, ha subrayado que "un gobierno serio cumple las leyes", aunque no esté de acuerdo, y ha preguntado al diputado de Vox si está pidiendo que al Gobierno de Aragón "que no cumpla las leyes".

Del mismo modo, ha pedido a los parlamentarios de Vox que "dejen de lanzar bulos" en relación a las pruebas de edad de estos menores, ya que todos los que están en el sistema de protección tienen una prueba hecha por el Instituto de Medicina Legal y cuentan con un decreto de Fiscalía que determina que son menores. "Ni una sola persona que no es menor entra en el sistema de protección", ha zanjado.