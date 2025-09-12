Azcón considera "indefendible" el "drama" que está ocurriendo en Gaza: "Da igual que unos lo quieran llamar genocidio y otros masacre"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha censurado "la intención partidista y política" con la que considera que el presidente Pedro Sánchez está posicionándose sobre la agresión de Israel sobre Palestina. El líder del Ejecutivo autonómico cree "absolutamente indefendible" los ataques que se están realizando sobre Gaza.

"Me parece un verdadero drama que se utilice políticamente lo que está ocurriendo en Gaza", ha resumido Azcón, que ha lamentado que "el Gobierno de España, el presidente del Gobierno, utiliza el drama que está ocurriendo en Gaza con intención partidista y política". El líder aragonés cree que Sánchez, que anunció a comienzos de semana una batería de medidas con las que pretende aislar algo más a Israel y exponer internacionalmente el genocidio cometido sobre Palestina, "no tiene el ánimo de generar un consenso social que ayude a la que la posición internacional de España sea verdaderamente determinante".

Las declaraciones de Azcón llegan después de varias semanas de protestas en defensa de Palestina en el entorno de La Vuelta y con una brecha dentro del Partido Popular, con líderes autonómicos censurando la actitud de Israel y otros, como los madrileños Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida, abiertamente defensores de la actuación del Gobierno de Netanyahu. "Lo que ocurre en Gaza me conmueve, como a todos y cada uno de los españoles, lo que está ahí ocurriendo da igual que unos lo quieran llamar genocidio o que haya otros que lo quieran llamar una masacre", ha analizado Azcón, que ha insistido: "Es absolutamente indefendible, sin paliativos, absolutamente indefendible".

El presidente aragonés considera que ver las imágenes que cada día se publican de Gaza "estremecen a cualquiera que tenga una mínima humanidad" y cree que la sociedad debe "tratar este tema con mayor responsabilidad y sentido común". Una responsabilidad que no ve en Pedro Sánchez, que intenta, a su juicio, "un regate corto político y crea conflictos, en lugar de liderar soluciones". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un par de días después de Sánchez un movimiento similar por parte de la UE, que deberá ser apoyado por la mayoría de los estados miembros.